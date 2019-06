A distanza di circa una settimana dalla scelta di Andrea Zelletta a Uomini e donne, l'ex tronista e la sua nuova fidanzata Natalia Paragoni si sono lasciati andare ad una piacevole intervista con il settimanale del talk show. I due ragazzi hanno commentato le dinamiche della loro vita di coppia ed hanno ragguagliato i fan circa le ultime novità ed entrambi i protagonisti hanno avuto solo parole positive l'uno per l'altra: a quanto pare il loro legame pare stia superando ogni aspettativa possibile e immaginabile.

Molto presto, infatti, Andrea andrà a conoscere la famiglia di Natalia e i due potranno finalmente ufficializzare il loro fidanzamento. Vediamo dettagliatamente che cosa hanno rivelato i due piccioncini.

Intervista ad Andrea e Natalia: per il ragazzo tutto sta andando oltre le aspettative

Andrea Zelletta è stato il primo a commentare la vita di coppia con Natalia. L'ex tronista di Uomini e Donne ha svelato di essere rimasto piacevolmente colpito dal tipo di rapporto che si è venuto a creare con la sua nuova compagna.

Uomini e Donne: prima intervista di Andrea e Natalia

I due sono estremamente complici ed anche parecchio simili tra loro, questo sia per quanto riguarda i comportamenti che i modi di affrontare la vita. L'ex tronista ha spiegato che molto presto conoscerà i genitori di Natalia, momento decisamente importante per la coppia. La ragazza infatti ci ha sempre tenuto molto al giudizio della sua famiglia, ragion per cui non ha mai presentato il ragazzo ai suoi genitori nel corso dell'esperienza a Uomini e Donne.

La Paragoni, invece, ha già conosciuto la famiglia del suo fidanzato, un po' di giorni a Taranto come alcuni avvistamenti hanno confermato. Al momento i due neofidanzati sono a Riga, in Lettonia, per impegni di lavoro di Andrea. Natalia, ovviamente, lo ha accompagnato in questa avventura: i due sembrano davvero inseparabili.

Le parole di Natalia su Andrea e le anticipazioni sui loro progetti futuri

Anche Natalia, ovviamente ha avuto solo parole positive per il suo fidanzato.

La ragazza ha detto di essersi molto ricreduta sul suo conto: in un primo tempo ha temuto si trattasse del classico ragazzo bello e basta, successivamente però ha capito meglio il suo carattere ed ha avuto modo di constatare che è molto simile al suo. Questo, ovviamente, contribuisce a far nascere molta complicità.

In merito al futuro, invece, la Paragoni ha detto che è, ovviamente, troppo presto per fare progetti a lungo termine. Ad ogni modo una cosa è certa, la loro vita non sarà certamente monotona: i due ragazzi, infatti, hanno già in programma alcuni viaggi e molte avventure divertenti.

La cosa che conta più di tutte è stare insieme e recuperare tutto il tempo perso.