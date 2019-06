La bellissima e, ormai, famosissima influencer Taylor Mega ha deciso di mettersi un po' a nudo e di svelare dettagli inaspettati in merito ai suoi guadagni. Molte volte l'influencer è stata ospitata all'interno di varie trasmissioni di Barbara D'Urso per parlare del suo tenore di vita estremamente lussuoso. La maggior parte degli ospiti presenti hanno sempre messo in dubbio il fatto che potesse permettersi tutto quello che ha e fa solo attraverso le collaborazioni di Instagram. Ebbene, per mettere a tacere una volta per tutte tutti questi pettegolezzi, Taylor Mega ha deciso di vuotare il sacco e di svelare quanto guadagna per ogni singolo post che pubblica su Instagram. La ragazza nel salotto di Barbata D'Urso ha parlato di contratti da 8 mila dollari a post, ma questo non è tutto.

Taylor Mega parla della sua ultima vacanza: il viaggio le sarebbe costato più di 100 mila euro

Taylor Mega, oltre che essere una bellissima ragazza, tiene anche un ritmo di vita alquanto alto. Stando a quelle che sono le sue ultime dichiarazioni, la ragazza ha affermato di aver speso oltre 100 mila euro per la sua ultima vacanza. Si è trattato di un viaggio molto lungo e molto impegnativo della durata di tre mesi. In tale periodo ha visitato: Montecarlo, Saint Tropez, Forte Dei Marmi e Mykonos.

Taylor Mega svela quanto guadagna su IG dalla D'Urso: 'Prendo 8 mila dollari a post'

Quando, invece, decide di fare vacanze low cost, va a Formentera o in Puglia. La prima è spesso super affollata, proprio per questo motivo talvolta preferisce recarsi in Puglia dove ci sono ugualmente spiagge bellissime, anche se è difficile fare vacanze di lusso lì. Ad ogni modo, l'argomento che ha generato maggiore scalpore riguarda i suoi guadagni. Taylor Mega ha svelato nei salotti della D'Urso ''Prendo 8 mila dollari a post''.

I guadagni di Taylor Mega: 8 mila dollari a post più vitto e alloggio gratis negli hotel

Proprio di recente ha stipulato un contratto con un famoso brand, il quale le ha offerto 8 mila dollari per ogni singolo post pubblicato da lei sul suo profilo personale di Instagram. Ovviamente, non è affatto finita qua: Taylor ha anche altre collaborazioni di altro genere.

Con quasi tutti gli hotel in cui alloggia, infatti, ha dei rapporti lavorativi sporadici: le strutture le offrono il soggiorno gratuito in cambio di pubblicità sul suo seguitissimo profilo Instagram. Questo, quindi, le permette di viaggiare continuamente e pagando praticamente nulla per l'alloggio. Ad ogni modo, tutto questo sfarzo non basta affatto a Taylor Mega: la ragazza, infatti, in più di un'occasione ha ribadito che il suo obiettivo è quello di arrivare a guadagnare 1 milione di euro al mese.

Riuscirà nel suo intento? Non ci resta altro che attendere per scoprirlo.