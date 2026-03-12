Manca solo una settimana alla registrazione della prima puntata del serale di Amici, ma i fan non conoscono ancora i nomi dei giudici di questa edizione. Stando all'indiscrezione che ha diffuso Amedeo Venza oggi, 12 marzo, ci sarebbero ancora trattative in corso con gli artisti che Maria De Filippi vorrebbe in giuria: i nomi più gettonati sarebbero quelli di Elisa e Gigi D'Alessio, ma anche Alessandro Cattelan potrebbe entrare a far parte della commissione esterna del programma di Canale 5.

Le ultime novità sul cast del serale di Amici

La prima puntata del serale di Amici andrà in onda il 21 marzo, ma verrà registrata il giovedì precedente: tra una settimana esatta, dunque, sul web circoleranno le anticipazioni di tutto quello che accadrà in studio al debutto della nuova fase del talent.

I fan sono curiosi di sapere chi sarà eliminato all'esordio, ma anche chi commenterà e voterà le esibizioni dei 17 allievi in gara.

Sul web si dice che i giudici del cast potrebbero essere svelati nel corso delle riprese del 19 marzo, e un'indiscrezione di Amedeo Venza sembrerebbe avvalorare questa teoria.

Cambiamenti in arrivo nella commissione esterna

Da settimane si vocifera che i giudici del serale di Amici non dovrebbero essere gli stessi della scorsa edizione, anzi che Maria De Filippi avrebbe intenzione di sceglierne tre nuovi.

Ad una settimana dall'inizio delle registrazioni del prime time, Amedeo Venza ha svelato: "Ecco i primi due nomi in lizza per occupare la poltrona del serale. Trattative in corso con Elisa e Gigi D'Alessio".

Stando a questo rumor tutto da verificare, i giurati non sarebbero stati ufficializzati perché si starebbe ancora cercando un accordo con gli artisti che la conduttrice vorrebbe a tutti i costi.

La data d'inizio su Canale 5

Nella lista dei personaggi famosi che dal 21 marzo potrebbero commentare e votare le esibizioni dei ragazzi di Amici figura anche un conduttore: si vocifera che Alessandro Cattelan potrebbe entrare nel cast del talent, magari sostituendo Amadeus.

Elisa e Gigi D'Alessio, invece, sono due cantanti e potrebbero contendersi il posto che nelle ultime edizioni è stato occupato da Cristiano Malgioglio; a rigor di logica, però, mancherebbe un rappresentante del ballo per valutare i danzatori del cast.