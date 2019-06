Oggi, mercoledì 5 giugno, è andata in onda una nuova e scoppiettante puntata di Pomeriggio 5. Nel salotto di Barbara D'Urso c'erano Taylor Mega, reduce dal Grande Fratello 16, Guendalina Canessa, Mila Suarez, Camilla Lucchi, Patrizia Groppelli e, in collegamento, Antonio Zequila. Oggi gli argomenti principali sono stati: denaro, successo e la vita da influencer. Per trattare questa tematica ci ha pensato l'esperta Taylor che ha dichiarato di voler guadagnare circa un milione di euro al mese per mentenere un adeguato tenore di vita.

Pubblicità

Pubblicità

La ragazza però è stata subito attaccata dalla Canessa, che sostiene che i suoi guadagni non sono frutto del suo impegno professionale. La risposta della giovane non si è fatta attendere.

Canessa e Lucchi contro Taylor Mega a Pomeriggio 5

"Mi sono sempre domandata come caspita fai a guadagnare così tanto. Secondo me hai soltanto follower uomini che non ti seguono per acquistare i prodotti che pubblicizzi ma che vedono il tuo sedere e basta. Ti comprano" ha dichiarato Guendalina Canessa nel salotto di Pomeriggio 5.

Taylor Mega attaccata a Pomeriggio 5

"Tesoro mio, io possiedo il cinquanta per cento di follower donne che il cinquanta percento di follower uomini. L'invidia te se magna!" ha ribatutto piccata e decisa Taylor Mega alla donna. Anche la ricchissima Camilla Lucchi si è scagliata contro l'avvenente e biondissima influencer sostenendo che, secondo lei, Mega è mantenuta da un probabile compagno piuttosto benestante ed è per questo che si può permettere tutto il lusso che desidera. "Almeno io non mi vergogno di dire che ho un compagno un po' avanti con l'età che mi aiuta nelle finanze.

Pubblicità

Non ci trovo nulla di male in questo" ha dichiarato Lucchi in diretta. Taylor però ha ribadito che non ha nessun fidanzato ricco che la mantiene e che è riuscita ad ottenere tutto ciò che vuole grazie alla sua professione e al suo brand.

Antonio Zequila contro Mega: 'Per favore torna con i piedi sulla Terra'

Anche Antonio Zequila si è scontrato con Taylor Mega dicendo che la bella venticinquenne dice soltanto bugie e che in realtà percepisce molto meno di 8 mila dollari a post.

"Per favore torna coi piedi sulla Terra" ha aggiunto Er Mutanda attaccando la bionda web influencer di Instagram. La discussione è continuata ma senza che venisse aggiunto nulla di rilevante rispetto a quanto fosse già detto. Però, alla fine, la giovane friulana ha risposto alle critiche degli ospiti dicendo che un titolo di studio non fa l'intelligenza e la capacità lavorativa di una persona e che lei è molto soddisfatta di quello che sta facendo pur senza avere una laurea o aver intrapreso un particolare percorso di studi. "Io ho un lavoro e vado avanti perché faccio un lavoro. Punto" ha chiosato la Mega.