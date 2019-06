Il Gossip di Uomini e donne continua a concentrarsi sui nomi dei papabili tronisti della prossima stagione, in partenza a settembre 2019. Mentre rimbalzano le voci del probabile ritorno del Trono Gay, dopo circa un anno di assenza, la domanda inevitabile riguarda coloro che siederanno sull'ambita poltrona rossa alla ricerca dell'anima gemella. La redazione attinge spesso tra gli ex protagonisti, magari coloro che l'anno precedente sono stati preferiti ad altri corteggiatori o corteggiatrici, motivo per cui i favori della vigilia anche in questo caso si concentrano sugli esclusi in occasione delle scelte.

Antonio Moriconi, in particolare, è dato tra i possibili tronisti fin da quando Teresa Langella gli ha preferito Andrea Dal Corso, con tutte le evoluzioni del caso. Lui stesso sembrava prendere in considerazione tale opportunità, almeno fino a quando un suo commento su Instagram ha stupito gli storici fan del dating show di Maria De Filippi.

Uomini e donne: Antonio potrebbe rinunciare al trono

Qualche giorno fa Natalia Paragoni, attuale fidanzata di Andrea Zelletta, ha espresso il suo parere positivo nei confronti di Antonio Moriconi come tronista di Uomini e donne.

Prendendo come spunto tale affermazione, un utente ha chiesto al giovane maestro di sci: "Praticamente in una diretta Natalia ha detto che ti vedrebbe bene sul trono per il tuo modo di essere”. Inevitabile la replica dell'ex corteggiatore di Teresa Langella, che ha scritto: “Sì, (trono a parte) è stata carina per quello che ha detto". E proprio la precisazione riguardante il trono ha sorpreso i follower che solo qualche settimana fa avevano letto il parere positivo di Antonio riguardo una possibile proposta da parte della redazione.

Affidandosi al tabloid Uomini e donne Magazine, infatti, il giovane aveva ammesso che il trono dà la possibilità di conoscere molte ragazze e quindi di conoscere l'anima gemella. Ma le sue recenti parole fanno capire che qualcosa potrebbe essere cambiato negli ultimi tempi.

Gli altri possibili tronisti

Antonio Moriconi potrebbe rinunciare al trono di Uomini e donne, stando a quando da lui recentemente dichiarato su Instagram. Sebbene si tratti di una risposta non troppo esplicita, essa ha suscitato i timori dei fan del programma, convinti che proprio lui sarebbe stato preso in considerazione per la poltrona rossa.

I nomi forti per un posto da protagonista della prossima edizione, restano al momento sempre gli stessi quali Klaudia Poznanska, Luca Daffrè, Giulio Raselli e Valentina Galli, in attesa di conoscere gli sviluppi sui nomi delle coppie che parteciperanno a Temptation Island. Negli ultimi anni, infatti, anche il reality prodotto da Maria De Filippi è stato terreno fertile per i nuovi tronisti di Uomini e donne.