Prosegue il successo professionale di Andrea Damante, l'ex tronista di Uomini e donne che in questi anni si è cimentato anche nelle vesti di dj, producendo diverse canzoni che sono diventate delle vere e proprie hit da ballare durante le serate in discoteca. In questi giorni l'ex tronista ha rilasciato una breve intervista sulle pagine del settimanale Grazia, dove tra le altre cose ha parlato anche del suo rapporto con Fedez, il rapper che a quanto pare sarebbe stato fondamentale nella sua carriera professionale.

La confessione di Andrea Damante su Fedez: 'Da lui ho ricevuto due super consigli'

Fedez, infatti, qualche mese fa ha 'arruolato' Andrea Damante nella sua agenzia Newtopia e a quanto pare questa collaborazione sarebbe stato un vero e proprio 'toccasana' per l'ex tronista di Uomini e donne, così come ha svelato lui stesso nell'intervista.

Andrea, infatti, ha rivelato nell'intervista a Grazia che il miglior consiglio in assoluto ricevuto in questi mesi è stato proprio quello del marito di Chiara Ferragni. Damante, che considera Fedez un amico oltre che un grande professionista nel suo lavoro, ha svelato di aver ricevuto ben due consigli che ha sempre cercato di seguire alla lettera.

In primis, infatti, Fedez gli avrebbe consigliato di essere sempre se stesso e quindi di rimanere con i piedi per terra senza lasciarsi sopraffare dal successo e dalla notorietà.

E poi ancora gli ha consigliato di curare la sua topline, ossia la linea melodica della voce. Due consigli che Andrea Damante sta seguendo alla lettera, dato che come lui stesso ha dichiarato nel corso dell'intervista rilasciata a Grazia, in passato ha commesso diversi errori dal punto di vista professionale.

L'ex di Uomini e donne rivela: 'In passato ho fatto degli errori'

Damante ha svelato di aver sbagliato una produzione musicale, fatta uscire con estrema fretta.

'Non voglio dirvi qual è', ha proseguito l'ex tronista, aggiungendo però che dopo quell'esperienza negativa non ha ripetuto più lo stesso errore e quindi gli è servito tantissimo per evitare altri sbagli da questo punto di vista.

Un periodo fortunato non soltanto dal punto di vista professionale per Andrea Damante ma anche sentimentale. Nelle scorse settimane, infatti, è stato paparazzato in vacanza in compagnia di Sara Croce, che potrebbe essere la sua nuova fiamma.

Un nuovo inizio, quindi, per l'ex tronista che in questo modo dimostra di aver dimenticato e archiviato definitivamente la sua love story con Giulia De Lellis, anche lei felicemente fidanzata. I due si sono detti addio dopo aver riprovato a rimettere insieme i cocci della loro storia d'amore nata nel programma della De Filippi.