Gli spoiler americani della soap opera 'Beautiful' rivelano che ci saranno degli ulteriori colpi di scena nel rapporto tra Wyatt e Sally. Nelle puntate italiane la relazione è ancora in corso, ma in America tra i due è finita per il fatto che il giovane si è sentito tradito dal comportamento della donna. La stilista sarebbe stata incolpata di non aver raccontato la verità in merito all'intenzione di Thomas di riconquistare l'amore di Hope. Sally si è vista costretta a rivelare tutto al suo ex dopo essersi resa conto di non aver altra scelta di fronte ai ricatti ricevuti dallo Spencer.

Pubblicità

Pubblicità

La vicenda ha subito una complicazione per il fatto che la ragazza ha informato della situazione il fidanzato nel momento in cui il figlio di Bill l'ha costretta a raccontare la verità. Il fratello di Liam pensava che ci fosse in gioco una relazione tra Sally e Liam. L'uomo si è sentito tradito da questo comportamento di Sally che ha mancato di rispetto verso di lui e la sua famiglia al punto che la donna ha deciso di lasciare l'abitazione condivisa con lo Spencer.

Pubblicità

L'inizio della storia con Flo dopo essersi lasciato con Sally e la serenità ritrovata dal figlio di Bill

Wyatt è riuscito a ritrovare la serenità grazie all'inizio della relazione con Flo, la ragazza che non ha mai smesso di amare nel corso della storia con Sally e ha voluto ammettere questo retroscena alla stilista. Si è trattato di un colpo di fulmine in quanto dall'incontro con la Fulton, lo Spencer non è riuscito a dimenticare i sentimenti nutriti nei confronti della figlia di Shauna.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Il fratello di Liam ha deciso di riprendere la relazione con la donna con la quale ha avuto una storia nel periodo delle scuole superiori. In quella circostanza il rapporto tra i due innamorati si è concluso a causa della decisione della famiglia Spencer di lasciare Las Vegas per via del crollo del commercio di gemme.

La stilista spera di essere ancora amata dallo Spencer con la speranza che possa assolverla dagli errori

Nei prossimi appuntamenti statunitensi Wyatt si renderà conto di quanto la vita sia breve ricordando la morte di Emma e prenderà una decisione importante.

Lo Spencer si dirà pronto per iniziare la convivenza con l'attuale compagna. Wyatt avrà intenzione di parlare con Flo che è rimasta ospite di Eric e Quinn in compagnia della madre Shauna. Sally verrà a conoscenza delle intenzioni dell'ex fidanzato e penserà di avere delle colpe nella fine della storia con Wyatt. La stilista sarà intenzionata a ricucire il rapporto con il figlio di Bill per ottenere il perdono del giovane Spencer. Sally non riuscirà ad accettare il legame tra la Fulton e l'ex fidanzato in quanto credeva di non essere stata dimenticata da Wyatt.