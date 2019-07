I fan di Bitter Sweet saranno felici di potere assistere senza interruzioni alla loro soap turca. Dai palinsesti Mediaset del mese agosto, relativi a Canale 5 si evince che gli alti vertici Mediaset hanno sospeso Beautiful e Il Segreto, mentre raddoppierà l'appuntamento con i nostri amati Ferit e Nazli. Nulla si conosce per la settimana di ferragosto in cui sono probabili altri cambiamenti di programmazione. Bitter Sweet sarà visibile fino al mese di settembre 2019, salvo variazioni dell'ultimo momento, e si assisterà a un finale lieto.

Bitter Sweet anticipazioni al 2 agosto

Oggi, lunedì 29 luglio, alle 14:45 su Canale 5 la soap turca Bitter Sweet – Ingredienti d’amore tornerà a emozionare gli innumerevoli fan che la stanno seguendo con trepidazione. Per la gioia dei telespettatori le avventure e l'amore ricco di imprevisti tra Ferit e Nazli continuerà senza interruzioni.

Gli episodi di questa settimana, dal 29 luglio al 2 agosto 2019 mostreranno che il ristorante aperto dall'affascinante architetto in società con la sua cuoca - domestica sta andando a gonfie vele.

Ci sarà una grande festa per l'inaugurazione del locale e Nazli verrà apprezzata. Non solo, Ferit e la brillante chef balleranno insieme e sarà evidente la loro magica intesa. Stretti uno all'altra non avranno alcuna remora a dimostrare il loro sentimento. Nel clima festoso non a tutti però sarà gradito l'amore dimostrato dalla coppia. Che accadrà?

La gelosia di Deniz complica la storia d'amore

Deniz capirà che tra l'architetto e Nazli [VIDEO] c'è una forte attrazione e, deluso per non essere riuscito nella conquista della giovane, complotterà contro la coppia.

Per rabbia Deniz cercherà di allontanare Ferit dal suo amore. Deniz è a conoscenza che la giovane cuoca sa tutto sul tradimento di Asuman. Ferit, ignaro della notizia conoscerà dall'amico ogni particolare. A Nazli non rimarrà che partire insieme alla sorella verso il loro paese natio.

Asuman, convinta del tradimento di Demet, dirà ad Hakan che sua moglie ha abortito senza metterlo al corrente. I due sposi litigheranno con toni molto acceso, spaventeranno Bulut così e verrà chiamata Nazli per prendersi cura del bambino.

Ferit e Deniz raggiungeranno Bulut prima della cuoca. Hakan verrà accusato dell'omicidio dei genitori di Bulut. Onder si dichiarerà all'oscuro di tutto.

Cambio di orario dal 5 agosto

Dal 5 agosto 2019 Better Sweet verrà trasmessa da Canale 5 per ben due ore dalle 14:45 alle 16:45, si tratterà quindi di una puntata intera, come gli stessi palinsesti Mediaset annunciano. Una vita dalla stessa settimana inizierà dalle ore 13:40 circa per terminare alle ore 14:50 circa.