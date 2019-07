Jessica Battistello e Andrea Filomena hanno lasciato Temptation Island qualche settimana fa, dopo il falò di confronto immediato. Il faccia a faccia non è bastato per appianare le divergenze e la coppia ha deciso di uscire dal programma separata. Lei è subito corsa dal suo tentatore Alessandro Zarino che l'aspettava nel villaggio delle fidanzate ed è poi uscita mano nella mano insieme a lui. I telespettatori hanno cominciato a chiedersi se tra loro, a quel punto, fosse cominciata una vera frequentazione lontano dall'isola delle tentazioni.

Ma, stando ad una recente segnalazione, il flirt nato durante il docu-reality di Canale 5 non si sarebbe trasformato in amore. Al contrario, l'ex tentatore sarebbe stato pizzicato in compagnia di un'altra ragazza, anche lei un volto noto al pubblico di Mediaset.

Temptation Island gossip: Alessandro Zarino frequenterebbe Shaila Gatta

Fin dai giorni successivi all'uscita insieme, Jessica Battistello e Alessandro Zarino hanno scatenato la curiosità del Gossip di Temptation Island. Diversi indizi, infatti, lasciavano presagire all'assenza di una vera frequentazione tra loro: lei non ha mai cominciato a seguirlo su Instagram (a differenza di quanto faceva lui) e nessuno li aveva mai avvistati insieme.

Non solo: anche nell'intervista rilasciata a 'Uomini e donne Magazine', Alessandro aveva dichiarato di non avere mai incontrato Jessica dopo la fine delle riprese, lasciando tuttavia presagire al desiderio di rivederla. Ad aumentare il sospetto che i due ex partecipanti a Temptation Island non si frequentino più, è arrivata anche una segnalazione giunta al portale 'Very Inutil People'. Secondo tale rumor, Zarino sarebbe stato visto in una pizzeria della provincia di Caserta insieme alla velina di Striscia la notizia Shaila Gatta. La persona che ha riportato questa notizia si è anche detta certa che tra loro il rapporto fosse più che amichevole.

Alessandro Zarino tra i papabili tronisti

L'ex single di Temptation Island frequenterebbe Shaila Gatta, la velina bionda di Striscia La Notizia, secondo il sito 'Very Inutil People'. Tale indiscrezione arriva a poche settimane dall'annuncio dei prossimi tronisti di Uomini e donne che, secondo quanto rivelato da Raffaella Mennoia, potrebbero essere scelti anche tra gli ex protagonisti del docu-reality ambientato in Sardegna.

Proprio il nome di Alessandro Zarino è stato dato in passato tra i papabili tronisti, al fianco di altri volti noti quali i suoi colleghi Alessandro Cannataro e Giulio Raselli (tentatore di Sabrina Martinengo) e gli ex corteggiatori Alessio Campoli, Manuel Galiano e Antonio Moriconi.