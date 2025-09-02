Belen Rodriguez e Stefano De Martino continuano a far palare la macchina del gossip.

I due, ex coniugi e genitori di Santiago, sono stati visti insieme di recente in Sardegna, pare per via della volontà di mantenere un rapporto solido e positivo. Ma potrebbe esserci anche dell'altro. Tra i due infatti potrebbe anche essere in atto un ritorno di fiamma, lo stesso di cui l'esperto di gossip Alessandro Rosica ha parlato qualche tempo fa ma che oggi il giornalista Gabriele Parpiglia ha al contrario deciso di smentire.

Il giornalista Gabriele Parpiglia: 'Belen è single'

"Nelle ultime ore circolano due gossip privi di fondamento - ha scritto Parpiglia nella sua newsletter Chicchi di Gossip - Stefano De Martino starebbe per annunciare la dolce attesa della compagna Caroline Tronelli: fake news. Come è una fake news il riavvicinamento con Belen Rodriguez: i rapporti tra i due sono molto, molto freddi e distaccati. Dopo l'ultimo ballo in Sardegna, in cui ha sfidato Delia Duran a passi di latino americano, Belen Rodriguez è tornata a Milano da single, in aereo privato".

Secondo Parpiglia dunque, i due ex coniugi hanno sì trascorso del tempo insieme di recente in Sardegna, ma non per via di un presunto riavvicinamento.

Eppure, un altro esperto di gossip, Alessandro Rosica, qualche tempo fa aveva detto tutt'altro: "Posso assicurarvi che Stefano continua a cercare Belen. Questo è uno scoop clamoroso e vero, ci metto la faccia".

Al di là del gossip, Stefano De Martino è ormai diventato un conduttore tv molto affermato e dopo aver partecipato a degli eventi estivi è pronto per tornare alla ribalta su Rai Uno. Da stasera, infatti, tornerà alla conduzione del format Affari Tuoi.

Le tappe della storia tra Belen e De Martino

Belen Rodriguez e Stefano De Martino si sono conosciuti molti anni fa, quando entrambi facevano parte del corpo di ballo di Amici di Maria De Filippi, palcoscenico sul quale è letteralmente scoppiata la passione.

In un primo momento i due ballerini avevano attirato molto disappunto sulla loro coppia in quanto De Martino era stato accusato di tradimento nei confronti della cantante Emma Marrone, con la quale aveva all'epoca una relazione. Nonostante questo la coppia è andata avanti, fino a raggiungere il matrimonio e a vedere la nascita del figlio Santiago.

Non troppo tempo dopo, però, le loro strade si sono separate. Entrambi hanno avuto altri flirt e storie parallele, cercando comunque sempre di restare in contatto e di avere un rapporto civile per crescere il figlio nel migliore dei modi.