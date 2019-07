Tra le coppie più discusse di quest'ultima edizione di Temptation Island vi è sicuramente quella formata da Massimo e Ilaria, i quali al falò finale hanno deciso di dirsi addio. A prendere questa drastica decisione è stata in particolar modo Ilaria, la quale ha ammesso al cospetto del suo fidanzato di non sapere più con esattezza se prova per davvero un sentimento nei suoi confronti. Ieri sera, durante lo speciale 'un mese dopo' del reality show, Ilaria ha confermato la sua decisione e ha fatto sapere che una volta uscita dal villaggio delle tentazioni ha nuovamente cercato il single tentatore Javier.

Temptation Island, Ilaria dice addio a Massimo: 'Ho cercato Javier dopo il reality'

Durante le tre settimane in cui si è messa in gioco, la bella Ilaria si è lasciata corteggiare da Javier, il ragazzo spagnolo che le ha rapito il cuore e che le ha fatto conoscere addirittura suo padre.

Una presenza decisamente importante quella di Javier, il quale avrebbe aiutato la ragazza ad aprire gli occhi e ad arrivare alla consapevolezza del fatto che il suo amore per Massimo non era così forte come aveva creduto fino a quel momento.

Nel corso dello speciale di ieri sera trasmesso su Canale 5, Ilaria ha nuovamente confermato la sua idea, rivelando che tornare alla vita di tutti i giorni è stato bello e che adesso il primo pensiero al mattino è prendersi cura di se stessa mentre prima pensava sempre all'ormai ex fidanzato.

Ilaria ha poi aggiunto che in questo momento sente il bisogno di dover stare da sola e quindi senza nessuna persona al suo fianco, salvo poi ammettere di aver cercato nuovamente Javier una volta terminate le registrazioni di Temptation Island.

'Javier è speciale, spero di non perderlo', dice Ilaria durante lo speciale

La ragazza, infatti, ha fatto sapere di essere stata lei a cercare Javier una volta che è uscita dal programma: i due si sentono telefonicamente ma fino a questo momento non hanno mai avuto la possibilità di rivedersi.

Ilaria ha elogiato il tentatore, descrivendolo come una persona fantastica, alla quale deve molto, perché ha saputo ascoltarla.

Non si pente neppure di avergli detto sì nel momento in cui Javier le chiese 'Vorresti baciarmi?': Ilaria ha confermato che in quel momento avrebbe gradito un bacio da parte del tentatore ma non si è sbilanciata più di tanto per una questione di rispetto nei confronti del fidanzato che era dall'altra parte del villaggio.

'Javier è speciale. Spero di non perderlo', ha chiosato Ilaria durante il suo intervento nello speciale di ieri. Cosa succederà a questo punto tra i due? Si rivedranno fuori dal programma? Lo scopriremo nel corso delle prossime settimane.