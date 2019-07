Ieri sera in prime time su Canale 5 è andato in onda lo speciale di Temptation Island un mese dopo, dove abbiamo visto cosa è successo tra le sei coppie protagoniste di questa edizione del reality show condotto da Filippo Bisciglia, una volta che hanno abbandonato il villaggio delle tentazioni. E i colpi di scena non sono certamente mancati, tra coppie che sono definitivamente 'scoppiate' dopo il confronto e altre che clamorosamente hanno deciso di riprendere in mano le redini della loro storia che sembrava essere naufragata per sempre.

Un mese dopo Temptation Island: Jessica non torna da Andrea ma preferisce Alessandro

Nel dettaglio, abbiamo visto che tra Jessica e Andrea non c'è stato nessun ritorno di fiamma dopo l'addio al falò di Temptation Island.

La ragazza ha rivelato che pur non essendo stato facile abituarsi alla nuova vita senza Andrea ha scelto di voltare pagina definitivamente, lasciando intendere che Andrea avesse cercato in tutti i modi di convincerla a ripensarci. Peccato, però, che tale versione dei fatti sia stata smentita subito dopo da Andrea, il quale ha rivelato a Filippo che non tornerebbe mai più in coppia con Jessica.

La ragazza, però, non dispera dato che da quando è uscita dal villaggio di Temptation Island ha cominciato a sentirsi con il tentatore napoletano Alessandro e i due hanno ammesso di aver voglia di conoscersi meglio adesso che si sono spenti i riflettori mediatici del reality show. Per quanto riguarda, invece, la coppia composta da Vittorio e Katia vi diciamo che anche in questo caso non c'è stato nessun ritorno di fiamma.

È finita tra Vittorio e Katia dopo il falò, Sabrina e Nicola tornano di nuovo insieme

I due si sono detti addio dopo il falò finale e hanno confermato la loro scelta anche nello speciale di Temptation Island un mese dopo, dove abbiamo visto che Vittorio ha fatto sapere che la conoscenza con la single tentatrice Vanessa sta proseguendo anche adesso, fuori dal villaggio e dal contesto televisivo. Katia, invece, ha fatto sapere di aver chiesto un ulteriore confronto al suo fidanzato, senza telecamere, ma lui si sarebbe rifiutato di vederla nuovamente.

Il colpo di scena di questa edizione di Temptation Island, invece, riguarda sicuramente la coppia composta da Sabrina e Nicola, i quali al termine del confronto finale decisero di prendere due strade differenti dicendosi così addio. Nella puntata speciale del reality show trasmessa ieri sera su Canale 5, abbiamo visto che sono arrivati insieme, mano nella mano, alla corte di Filippo Bisciglia. I due sono tornati insieme più forti di prima, pronti a riprendere in mano le redini del loro rapporto.