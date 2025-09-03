Hatice scoprirà che Sirin sta ingannando tutti nelle prossime puntate de La forza di una donna. "Ci stai spiando", urlerà dopo aver letto di nascosto i messaggi di Suat alla ragazza.

Le anticipazioni rivelano che Sirin diventerà una spia per Suat e gli racconterà tutto ciò che accade in famiglia. Sarà lei a ideare il rapimento di Doruk e Nisan e riferirà a Suat tutto quello che i suoi genitori dicono di Bahar. Hatice resterà profondamente delusa quando scoprirà la verità, ma nonostante tutto deciderà di non rivelare nulla a Enver.

Sirin preziosa alleata di Suat e Piril

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che Sirin diventerà una preziosa alleata di Suat. La ragazza lo informerà di tutti gli spostamenti della sua famiglia e origlierà le conversazioni di Enver e Bahar per aggiornarlo. In questo modo, Sirin si assicurerà delle ingenti somme di denaro e, nello stesso tempo, potrà tenere sua sorella lontana da Sarp. La solida unione permetterà anche a Suat e Piril di mettere in atto un piano per fare in modo che Bahar chiuda definitivamente con suo marito. I tre organizzeranno il rapimento di Doruk e Nisan e con un finto appuntamento attireranno Bahar in un hotel. Quest'ultima si recherà all'incontro pensando di vedere Sarp e chiarire con lui, ma ad aspettarla ci sarà Munir, pronto a ricattarla.

"I tuoi figli sono nelle nostre mani", dirà il complice di Suat, "Non muoverti". Bahar, terrorizzata, sarà costretta ad assistere alla scena di Sarp felice con la sua nuova famiglia. Doruk e Nisan torneranno sani e salvi a casa, ma lo spavento per Bahar sarà tale che deciderà di chiudere ogni rapporto con suo marito. Suat, a cena, si congratulerà con Sirin per la sua intelligenza e per il piano ideato a favore di Piril. Hatice ed Enver, intanto, continueranno a ignorare gli imbrogli di Sirin e a vivere la loro vita di sempre.

Hatice ancora una volta delusa da Sirin

Nelle prossime puntate de La forza di una donna, Sirin andrà a fare una doccia prima della colazione e Hatice ne approfitterà per rimettere in ordine la sua stanza.

Sarà intenta a piegare i vestiti di sua figlia quando vedrà il telefono squillare, ma non darà peso alla cosa. Poco dopo, però, arriveranno diversi messaggi e Hatice non potrà fare a meno di leggerli per scoprire chi stia scrivendo a sua figlia. "Cosa ha detto Bahar ai tuoi genitori quando ha scoperto che Sarp è sposato?", leggerà Hatice, che capirà subito l'inganno di Sirin. La donna si siederà sul letto e aspetterà sua figlia per affrontarla. "Suat ti ha chiamata", dirà, "Lo avevi memorizzato con il nome di Selin". Sirin farà finta di non capire, ma Hatice sarà più chiara, "Ci stai spiando, ho letto i suoi messaggi". "Ti ho sempre amata, ho fatto tutto per te", continuerà Hatice guardandola disgustata.

La ragazza non potrà mentire, ma chiederà a sua madre di non urlare per evitare che Enver senta. Il padre arriverà poco dopo e chiederà spiegazioni a Hatice. Quest'ultima, però, non se la sentirà di dire la verità a suo marito e gli dirà soltanto di aver scoperto che Sirin e Suat sono ancora amanti. Enver rimprovererà duramente sua figlia, che, però, non sembrerà affatto ferita dalle sue parole.

Sirin e Suat stanno insieme davvero?

Sirin ha stretto un patto con Suat e ha iniziato a spiare la sua famiglia per informarlo. Tra la ragazza e il padre di Piril non c'è altro, ma Sirin ha lasciato credere ai suoi genitori di avere una relazione con Suat. La ragazza è molto divertita da questa idea, anche se Suat le ha ripetuto più volte che la loro differenza di età non gli permette di essere attratto da lei.

Hatice continua a coprire sua figlia, perché sa che ha un disturbo psichiatrico e vuole proteggerla. La donna è convinta che nessuno più di lei potrebbe occuparsi di Sirin, anche se questo significa mentire a suo marito. Tra Hatice ed Enver c'è stata una grave crisi nelle puntate andate in onda in Italia e i due stavano già preparando le pratiche per il divorzio, pur amandosi. I litigi tra i coniugi erano all'ordine del giorno, al centro delle discussioni c'era sempre Sirin e il modo di affrontare la sua cattiveria. Hatice ed Enver hanno fatto un passo indietro solo quando Enver è stato ricoverato in ospedale per un infarto. Temere di perdere per sempre suo marito ha fatto riflettere Hatice che gli ha chiesto di tornare a casa.