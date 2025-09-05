Oylum andrà da Mualla e la ricatterà con un video nelle prossime puntate di Tradimento: "Can è figlio di Tolga, non è un Dicleli", si vedrà nelle immagini che la ragazza mostrerà alla donna con tanto di prova del Dna.

Le anticipazioni rivelano che Oylum sarà molto chiara con Mualla: se non lascia in pace la sua famiglia e suo figlio, lei dirà pubblicamente la verità sulla paternità di Can. In questo modo, Oylum rovinerà la reputazione di Mualla e allontanerà da lei anche il clan. La zia di Kahraman non si aspettava questo scacco matto e per questo resterà senza parole.

Mualla decisa a prendere con sé Can

Le anticipazioni di Tradimento raccontano che, dopo il trapianto, Kahraman andrà a trovare Oylum e la vedrà piangere per Tolga. L'uomo sarà così deluso che deciderà di andare via: comunicherà a Mualla che vuole il divorzio da sua moglie. La zia di Kahraman sarà terrorizzata dall'idea di poter perdere il piccolo Can e correrà subito ai ripari. Mualla chiederà al suo braccio destro di preparare una villa in Inghilterra e avrà intenzione di rapire il bambino, pur di non rinunciare a lui. Kahraman ricorderà invano a Mualla che Can non è suo nipote e quindi resterà con Oylum, ma tutto questo non avrà alcun valore per la donna. La figlia di Guzide lascerà villa Dicleli a malincuore: proverà a spiegare a Kahraman che il suo amore è sincero e le è sempre stata fedele.

Lui, però, non riuscirà a fidarsi di Oylum, lasciando che vada ad abitare a casa di Guzide con il bambino. Mualla vedrà concretizzarsi sempre di più la sua paura di perdere Can: inizierà così a mettere in atto il suo piano per il rapimento. Fortunatamente, Kahraman fermerà sua zia in tempo, intimandole di smettere di interferire nelle vite degli altri.

Nelle prossime puntate di Tradimento, Oylum vivrà a casa di Guzide, ma si sentirà in prigione. Le sue uscite, infatti, saranno programmate e con la scorta, per evitare ulteriori scherzi da parte di Mualla. Stanca di vivere nella paura, Oylum prenderà in mano la situazione. Si recherà a villa Dicleli per parlare faccia a faccia con la zia di Kahraman.

Oylum chiederà di avere un portatile. Mostrerà a Mualla una chiavetta che la sconvolgerà: si vedrà un video registrato da Oylum in cui emerge tutta la verità su Can. "Ero la moglie del defunto Behram Dicleli", dirà la ragazza nel video. "Can è figlio di Tolga". Mualla tremerà ma continuerà a vedere quelle immagini che potrebbero rovinare la sua reputazione. Nel video si vedrà Oylum mostrare chiaramente la prova del Dna mentre continuerà a parlare: "Mualla sapeva tutto ma lo ha nascosto affinché Can diventasse il suo erede". Oylum dirà alla zia di Kahraman che ha molte copie di quella chiavetta e che se non lascerà in pace lei e la sua famiglia, tutti sapranno che Can non è un Dicleli. Mualla proverà a minacciare Oylum dicendole che il clan è molto pericoloso, ma lei non si lascerà intimidire, certa che dopo questa verità in pochi resteranno dalla sua parte.

L'inizio della crisi tra Kahraman e Oylum

Nelle puntate in onda in Italia, Tolga sta lottando tra la vita e la morte dopo che Selin ha fatto fuoco contro di lui. Oltan è disperato e i medici gli hanno detto che l'unica speranza per Tolga sarebbe un trapianto di rene. L'uomo ha contattato tutti i suoi conoscenti, ma trovare un organo in poco tempo è risultato praticamente impossibile. Oylum non è restata a guardare e ha deciso di essere lei la donatrice che salverà la vita a Tolga. Tutto questo, però, sta mettendo in discussione il suo matrimonio con Kahraman che teme che Oylum ami ancora il suo ex.