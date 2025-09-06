Nelle puntate conclusive di Tradimento, Sezai scoprirà che la morte di Serra non è stata un incidente e che a ucciderla è stata Ipek. Questa drammatica verità lo porterà ad affrontare la figlia in modo duro, minacciando di denunciarla alla polizia per l'omicidio di Serra. Minacce che si concretizzeranno, visto che Sezai alla fine la denuncerà Ipek nonostante lei si sia resa irreperibile per sfuggire alla cattura.

Sezai scopre che Ipek ha ucciso Serra

La vita di Sezai sarà sconvolta non solo per la separazione da Guzide, ma soprattutto per ciò che scoprirà sulla figlia Ipek.

Nelle puntate finali di Tradimento, l'uomo scoprirà che la figlia Ipek ha assassinato Serra. Lo scoprirà grazie ad un filmato che gli verrà mostrato da Tarik ed in cui si vedrà chiaramente che Serra fu spinta dalle scale da Ipek. La morte della ragazza non sarà stata quindi un incidente e Sezai sarà sconvolto nell'apprendere che Ipek è un'assassina e deciderà di affrontare la figlia. L'uomo le inveirà contro, minacciando di denunciarla alla polizia salvo poi cambiare idea nel momento in cui Ipek gli rivelerà di aspettare un bambino e lo suppliche di non mandarla in prigione. La donna cercherà di far leva sulla sua gravidanza per evitare di finire in carcere ma ben presto Sezai scoprirà l'ennesima bugia della figlia, che non gli ha detto di aver avuto un aborto spontaneo.

Sezai denuncia la figlia per l'omicidio di Serra, lei è latitante

Sezai si confiderà con Guzide, con la quale ci sarà stato un riavvicinamento. L'uomo sarà devastato e darà la colpa a se stesso per non essere stato un buon padre per Ipek. Sezai rivelerà poi all'ex giudice di aver denunciato Ipek alla polizia per l'omicidio di Serra. La ragazza intanto, avrà fatto perdere le sue tracce e, con l'aiuto di Neva, si sarà intrufolata nella casa di Azra, approfittando della sua assenza.

Quando Azra tornerà a casa, sarà colta di sorpresa trovandovi Ipek. La figlia di Sezai, ormai fuori controllo, le punterà una pistola addosso e la legherà ad una sedia, per poi sparire nel nulla non prima di averle rubato soldi e carte di credito.

Ipek sarà dunque latitante e nemmeno Sezai avrà idea di dove si possa nascondere la figlia che, a questo punto, potrebbe fare del male anche a qualcun altro.

Le puntate finali di Tradimento in onda tra ottobre e novembre

Ancora non vi è una data precisa ma si suppone che le puntate finali di Tradimento andranno in onda su Canale 5 tra ottobre e novembre di quest'anno. Mancano quindi pochi episodi alla conclusione di questa dizi turca che tanto ha appassionato il pubblico italiano fin dallo scorso dicembre. Mediamente gli appuntamenti in prima serata sono stati seguiti da una media di 2 milioni di telespettatori per uno share del 16%.