Tra le coppie protagoniste dell'ultima edizione di Uomini e donne vi è sicuramente quella composta da Luigi e Irene, i quali hanno scelto di viversi e di proseguire la frequentazione anche fuori dallo studio della trasmissione sentimentale di Maria De Filippi. Una coppia 'genuina' che ha fatto sognare il pubblico: la bella Irene, infatti, ha permesso a Luigi di dimenticare la sua precedente storia d'amore con Sara Affi Fella, la tronista dello scandalo che ammise di aver preso in giro tutti.

In queste ore, però, la bella Irene ha annunciato sui social che nonostante vada tutto bene, lei e Luigi non vivranno più assieme nei prossimi mesi.

La verità di Irene sulla convivenza con Luigi Mastroianni: 'Da agosto non saremo più insieme'

Nel dettaglio, infatti, abbiamo visto che Irene ha risposto alle domande che le sono state fatte da alcuni fan su Instagram e così ha avuto modo di svelare che da fine mese dovranno lasciare la casa dove hanno convissuto in questi mesi a Roma, in seguito alla scelta avvenuta a Uomini e donne.

Questo vuol dire che Luigi e Irene non condivideranno più la stessa abitazione così come è stato fino a questo momento e quindi dovranno mettere da parte per un po' di tempo la convivenza che avevano sperimentato.

La ragazza ha aggiunto che per tutto il mese di agosto Luigi tornerà a casa dai suoi familiari, mentre lei continuerà a fare avanti e indietro tra la Sicilia e Roma. 'Poi da settembre si vedrà', ha chiosato la ragazza in merito ad una nuova convivenza da intraprendere con Luigi dopo questa separazione.

Nonostante questo, però, Irene sembra non avere dubbi sul sentimento che prova nei confronti dell'ex tronista di Uomini e donne che le ha letteralmente stravolto la vita. Sempre su Instagram, infatti, ha ammesso che ormai al giorno d'oggi se ne trovano pochi di ragazzi come lui e quindi ha ammesso di essere felice di poter stare al suo fianco.

Luigi vorrebbe almeno tre bambini da Irene

Irene ha parlato anche del rapporto di Luigi con i suoi genitori, i quali sono quasi sempre assenti nei filmati che i ragazzi postano sui social.

La ragazza ha precisato che i genitori non compaiono per il semplice motivo che preferiscono rimanere esterni a queste dinamiche ma nonostante questo ha precisato che hanno un bellissimo rapporto con Luigi, il quale si è fatto volere bene anche da coloro che potrebbero essere i suoi futuri suoceri.

E non è mancata la domanda sulla possibilità di allargare la famiglia. Irene ha ammesso che Luigi vorrebbe almeno tre bambini mentre a lei ne basterebbero anche due!

'Queste domande, però, mi mettono un po' di ansia. Vedremo un giorno quando sarà', ha chiosato la bella Irene.