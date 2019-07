Nuove avventure in compagnia della soap opera di Rai tre, 'Un posto al sole' che riesce a coinvolgere qualsiasi fascia d'età. Le anticipazioni degli episodi dal 29 luglio al 2 agosto dimostrano che ci sono dei colpi di scena nella vita di Vittorio. Il giovane Del Bue si renderà conto di quanto sia complicata la relazione con Alex proveniente da una famiglia complessa. Il radiofonico sarà afflitto dai sensi di colpa per aver avuto dei pregiudizi nei confronti di Anita (Ludovica Bizzaglia).

Alex e Mia dovranno fare i conti con lo strano comportamento della madre che finirà per avere delle conseguenze sulle due ragazze. La fidanzata non saprà in quale maniera gestire la situazione e non comprenderà l'atteggiamento del genitore creando dei sospetti nell'animo della giovane donna.

Patrizio prova a parlare con il dottor Ferri in modo da convincere l'imprenditore

Patrizio sarà determinato ad avere il primo incontro di lavoro con il dottor Ferri che dovrà fare i complimenti al ragazzo per aver sorpreso i turisti con la sua cucina.

Il figlio di Raffaele vorrà mantenere l'impiego per Filippo e Serena ma avrà intenzione di ricevere maggiore considerazione da Roberto. Otello, dal canto suo dimostrerà la voglia di vivere e sarà esausto di attendere l'impossibile ritorno di Teresa a palazzo Palladini. La situazione si complicherà per via della tentazione di una nuova avventura per l'ex vigile.

Comincia il processo contro Manlio Picardi

Il giovane Del Bue farà un'altra scoperta che aumenterà i sensi di colpa del ragazzo, ignaro del dramma familiare affrontato da Alex (Maria Maurigi).

Vickybeef non saprà se sia il caso di confessare la verità all'attuale fidanzata ma si vedrà costretto a rivedere le proprie scelte. Manlio sarà in procinto di iniziare il processo a suo carico e tale vicenda farà cadere nello sconforto Adele che non vorrà rivivere i terribili momenti con l'ex marito. Marina rimarrà delusa dall'incontro con l'avvocato Leone ma continuerà ad avere speranze per la revisione del processo ai danni di Arturo.

La signora Giordano cercherà un altro modo per scagionare dalle accuse il padre.

Ci saranno nuovi ostacoli nel rapporto tra Alessandra e Vittorio, dopo che la ragazza sarà costretta a vivere alla terrazza con la piccola Mia (Ludovica Nasti). Questo cambiamento potrebbe far crollare le certezze dei due innamorati e si complicherà la posizione del figlio di Guido (Germano Bellavia), che sarà incapace di risolvere i problemi di cuore.

Avrà inizio il processo e Adele (Sara Ricci), dopo aver visto Manlio, entrerà nello sconforto dimostrando di avere delle paure ma potrà essere aiutata da Susanna (Agnese Lorenzini).