Continua l'appuntamento con l'appassionante telenovela Una vita, campionessa di ascolti su Canale 5. Dalla settimana entrante, quella di lunedì 26 agosto, sono in arrivo nuovi episodi attesissimi della soap iberica, nel quale si prevedono svariati colpi di scena per tutti i personaggi. Nei dettagli assisteremo al ritorno di Lucia mentre Ursula sarà rinchiusa in una clinica psichiatrica.

Una Vita, le trame delle puntate dal 26 al 31 agosto

Le anticipazioni sulle prossime puntate di Una Vita svelano che Arturo troverà il coraggio di confessare ai vicini che sta perdendo la vista, mentre Silvia farà sapere a Felipe che finalmente ha trovato un medico esperto che può guarirlo.

Pena al contrario è certo che ha breve verrà condannato alla pena di morte, nel frattempo Flora gli sta vicino dandogli forza durante le sue visite in carcere.

La Barbosa, a quel punto, domanderà all'Alvarez Hermoso di prendere la difesa del vero Cervera per l'accusa di omicidio. Intanto Koval, il padre di Ursula pagato da Samuel (quest'ultimo in accordo con Blanca e il fratello), visita la figlia.

L'anziano uomo darà l'ordine a Mendez di rinchiudere la figlia in un sanatorio per malati di mente. Nello stesso tempo il dottor Taronji suggerirà al Valverde di fare un intervento chirurgico agli occhi.

Ursula rinchiusa in manicomio

I fratelli Barbosa riapriranno La Deliciosa ai clienti di Acacias, mentre Blanca proverà a far capire a sua madre che Moises è vivo e vegeto; tutto questo accadrà un minuto prima che Ursula venga trasferita nel sanatorio mentale.

Gli spoiler della prossima settimana di Una Vita inoltre ci rivelano che Antonito verrà accusato da sua moglie di stare trascurando il lavoro. In seguito Ursula sarà trasportata in manicomio e tutti i compaesani resteranno stupiti non appena la vedranno con una camicia di forza e portata via con l'aiuto degli infermieri.

Nel frattempo Arturo continuerà a rifiutarsi di essere operato, mentre Flora avrà intenzione di mettere in vendita l'esercizio commerciale per permettersi di pagare un avvocato per Pena. Infine Ramon Palacios andrà in bestia con il figlio non appena saprà che ha aumentato il suo malore.

Lucia rientra in paese

Blanca e Diego prenderanno la decisione di andare ad abitare a Huelva. Samuel svelerà a Ursula che cercherà di finire ciò che lei ha iniziato: uccidere Moises. Blanca, inconsapevole del rischio, domanderà all'Alday di vivere insieme a loro nella casa di Huelva. Lucia, al contrario, ritornerà ad Acacias 38, dove ci sarà solo Felipe a darle accoglienza, visto che Celia è partita per l'Inghilterra alla ricerca di Tano. Nello stesso momento, Donna Susana proverà a convincere il Palacios ad acquistare la Deliciosa.

Arturo riceve la lettera

Sempre le anticipazioni di Una Vita dal 26 al 31 agosto, rivelano che Samuel si avvilirà per la partenza di Blanca a Huelva, poco dopo Diego con il fratello si divideranno i beni economici del loro padre. Successivamente il maggiore degli Alday riceverà il messaggio da Riera, che gli confermerà di avere novità di Muniz, ovvero colui che aveva assaltato la carrozza in cui viaggiavano lui e Blanca.

Per finire Inigo si rifiuterà di accetta la proposta di Ramon. Il Valverde riceverà una missiva dalla figlia, che gli verrà assegnata da Susana prima di entrare nella sala operatoria. Felipe controllerà a fondo il caso di Pena per cercare di trovare prove che possano scagionarlo dell'accusa di omicidio.