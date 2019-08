Continuano gli appuntamenti in compagnia della longeva soap opera di Rai tre, 'Un posto al sole' in onda sul piccolo schermo dal 21 ottobre 1996. Le anticipazioni delle puntate che vanno da lunedì 26 a venerdì 30 agosto svelano che sarà al centro delle trame il personaggio di Marina. La signora Giordano deciderà di presentarsi nello studio dell'avvocato Leone per capire a che punto sia la situazione giudiziaria del genitore.

L'imprenditrice avrà intenzione di ottenere in tempi veloci la riabilitazione del padre ma, presa dalla fretta, finirà per compiere una scelta sbagliata. Terminerà il periodo di vacanze e molti abitanti torneranno a palazzo Palladini, ma non mancheranno i colpi di scena. Otello (Lucio Allocca), Michele e Silvia staranno per tornare a Napoli dopo aver trascorso dei giorni a Indica, ma il vigile Testa non sarà in grado di ricucire i rapporti con Teresa.

La dipendente del bar Vulcano deve fare i conti con la difficile situazione familiare

Alex non dimenticherà i problemi familiari e Vittorio sarà vicino a terminare la vacanza con il padre, rivelatasi utili per riflettere sulla situazione sentimentale. La mossa di Marina potrebbe avere delle conseguenze negative sulla sua situazione lavorativa ma lei vorrà dare giustizia al genitore nel più breve tempo possibile.

Silvia (Luisa Amatucci) metterà in atto un piano per far ritornare insieme Otello e Teresa (Carmen Scivittaro) ma non sarà facile compiere questa impresa. Alessandra sarà presa dalle continue responsabilità lavorative e crederà che sia il caso di chiedere aiuto agli amici. Nadia e Renato non riusciranno a mettere da parte le incomprensioni, ma la questione si complicherà per il differente stile di vita dei due innamorati.

La gelosia di Tiziano nei confronti di Cerruti

Cerruti, dal canto suo vivrà un momento difficile per la situazione sentimentale e troverà un'ottima confidente in Silvia. Il vigile proverà a seguire i consigli ricevuti dalla moglie di Michele (Alberto Rossi) ma non sarà certo di risolvere la vicenda. Il processo a carico di Manlio starà per giungere al termine e Adele non riuscirà a stare tranquilla per via della sentenza definitiva.

La sorella di Mia (Ludovica Nasti) proverà a ripercorrere gli anni della sua infanzia per comprendere quali effetti abbiano avuto su di lei. Renato e Giulia daranno sostegno ad Adele ma il dottor Poggi, comportandosi in questo modo, trascurerà Nadia. Filippo e Serena, dal canto loro torneranno dalle vacanze e faranno i conti con le pressioni di Ferri che li richiamerà all'ordine rispetto al fronte lavorativo.

Tiziano comincerà a essere geloso di Michele dando vita a un fraintendimento.