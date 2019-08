Ariana Grande ha pagato di nascosto una cena ai suoi amici Orlando Bloom e Katy Perry. A renderlo noto è stata la stessa Katy. La cantante 34enne ha raccontato di come l'amica e collega abbia pagato segretamente un lauto pasto in un rinomato ristorante giapponese consumato da Orlando, dal figlio di lui Flynn (nato dall'unione con l'ex moglie Miranda Kerr) e dalla stessa Katy. La popstare statunitense, cantante di celebri brani quali "Roar" e "Never Really Over", ha confessato il tutto nel corso di un'apparizione in un programma TV.

Ariana Grande: il racconto di Katy Perry

Ospite in un programma televisivo, Katy Perry ha raccontato del gentile gesto da parte dell'amica e collega Ariana Grande. La 34enne ha dichiarato: "Due settimane fa ho incontrato Ariana presso un ristorante giapponese. Eravamo io, Orlando e suo figlio, abbiamo consumato un pasto lungo, sarà durato circa un'ora e mezza". Katy ha proseguito, affermando come una volta terminato di mangiare, lei e Bloom abbiano chiesto il conto.

La risposta è arrivata improvvisa: a pagare il tutto era stata Ariana. Katy e Orlando si sono a quel punto sorpresi positivamente del bel gesto della Grande, esclamando: "È fantastico".

Le dichiarazioni di Orlando Bloom

Dopo quanto accaduto presso il ristorante giapponese, Orlando Bloom ha riferito alla compagna Katy Perry di nutrire molto rispetto nei confronti di Ariana Grande. Perry ha detto: "È stato un gesto davvero generoso e carino.

Adesso Orlando è pazzo per lei". A detta della 34enne, Ariana si è dimostrata essere di una gentilezza straordinaria, aggiungendo di apprezzare molto questi piccoli gesti.

È una fan di Jim Carrey

Ariana Grande ha postato su Instagram una foto in cui abbraccia la star di Hollywood Jim Carrey, attore comico noto per aver recitato in pellicole cult come l'esilarante "Scemo e più scemo" e il supereroistico "The Mask".

A volte, anche le star hanno i loro idoli e nel momento in cui li incontrano si comportano esattamente come farebbe qualsiasi persona normale. Non è certo un segreto che Ariana sia una fan di Jim, a dichiararlo è stata più volte la stessa diretta interessata. La popstar 26enne ha recentemente affermato: "Jim Carrey è stato la mia prima cotta. Quando frequentavo la quarta elementare, il nickname che usavo era jimcarreyfan42".

Ariana ha poi aggiunto di aver incontrato Carrey per la prima volta nel 2014, in occasione dei Video Music Awards. L'emozione fu così forte per la ragazza, da non riuscire a trattenere le lacrime. La popstar ha ultimamente condiviso con Jim il set della seconda stagione di Kidding, in cui farà una piccola apparizione. Piena di entusiasmo, la giovane artista ha postato su Instagram un'immagine in cui appare lei abbracciata all'attore.

Sotto la foto, Ariana ha esternato la sua emozione, spiegando che non c'è niente di più incredibile che lavorare accanto a quello che per lei è un vero e proprio idolo, fin da quando era piccola.