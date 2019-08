La soap opera turca Bitter Sweet non va in vacanza, la prossima settimana, infatti, ci saranno regolarmente gli episodi da lunedì 5 a venerdì 9 agosto. Si tratterà di una settimana particolarmente movimentata, dal momento che si verificheranno una serie di situazioni davvero intriganti. L'avvenimento che, certamente, genererà maggiore scompiglio saranno le nozze tra Ferit e Nazli. I due, però, saranno mossi dal desiderio di ottenere l'affidamento del piccolo Bulut.

Bitter Sweet anticipazioni 5, 6 e 7 agosto: Nazli resta chiusa in una cella frigorifera

La prima puntata della settimana di Bitter Sweet, quella di lunedì 5 agosto, sarà incentrata sulle indagini in merito alla morte di Demir e Zeynep. Ferit sarà sempre più convinto della colpevolezza di Hakan. Quest'ultimo, però, minaccerà Celal nel tentativo che si assuma lui le responsabilità di quanto accaduto.

L'Aslan e la Piran, però, non si lasceranno abbindolare da questa mossa meschina e, dopo aver conversato con Celal capiranno che è innocente. Demet, invece, rapirà Asuman per minacciarla.

Martedì 6 agosto, invece, vedremo che il Tribunale prenderà la decisione di affidare Bulut ad Hakan e Demet. Questi due protagonisti, però, cercheranno di corrompere Deniz proponendogli l'affidamento del bambino in cambio delle sue azioni.

Nel frattempo Ferit avrà un'illuminazione: inscenare un finto matrimonio con Nazli per ottenere l'affidamento di Bulut.

Mercoledì 7 agosto assisteremo ai preparativi delle nozze tra Ferit e Nazli. La Piran, però, non sarà particolarmente convinta di questa decisione, temerà la disapprovazione da parte della sua famiglia. Proprio per questo, a un passo dal matrimonio, si allontanerà per effettuare delle commissioni e resterà chiusa in una cella frigorifera.

Trame puntate 8 e 9 agosto: la celebrazione del matrimonio tra Ferit e Nazli

Nell'episodio di giovedì 8 agosto, Deniz scoprirà che Nazli è in pericolo e la salverà, alla ragazza non rimarrà altro che sposare Ferit. In seguito alla celebrazione del matrimonio, Deniz starà così male al punto da decidere di allontanarsi e partire con Alya. La situazione, però, incomincerà a complicarsi a causa di un malore per Nazli.

La ragazza manifesterà una febbre molto alta. Ferit le starà accanto e tra i due si creerà una sintonia molto forte. Nel frattempo, l'Aslan manderà ad Hakan una copia della richiesta di affidamento di Bulut.

L'ultima puntata della settimana di Bitter Sweet, quella di venerdì 9 agosto, sarà decisiva. Mentre tutti attendono la nuova udienza per l'affidamento di Bulut, Hakan proverà ad incastrare Ferit riempiendo di droga uno dei camion dell'azienda. L'imprenditore sarà quindi fermato. In seguito, però, verrà rilasciato generando le ire di Hakan