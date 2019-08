Chi saranno i nuovi tronisti di Uomini e donne che vedremo 'in carica' a partire dal prossimo settembre? In queste ore non mancano le prime anticipazioni su quelli che potrebbero essere i nuovi volti della trasmissione sentimentale di Maria De Filippi, la quale tornerà in onda a partire da lunedì 16 settembre con un'edizione che si preannuncia ricca di novità. E ad anticipare il nome della prima tronista in pole position per questa nuova stagione del trono classico è stato il settimanale 'Chi'. Trattasi dell'ex fidanzata di Francesco Monte, la bellissima Giulia Salemi.

Giulia Salemi tra le favorite per il trono di Uomini e donne da settembre

Giulia e Francesco si sono conosciuti e innamorati nel corso dell'ultima edizione del Grande Fratello Vip, alla quale entrambi hanno preso parte. Una frequentazione decisamente movimentata fin dal primo momento che non è durata tantissimo, dato che lo scorso mese i due hanno annunciato la fine della loro relazione sui social.

A darne l'annuncio ufficiale è stata proprio Giulia Salemi, la quale su Instagram rivelò ai fan di aver messo la parola fine alla sua relazione con Monte. Tanti i rumors che si sono poi rincorsi sul web, tra cui quello di un presunto tradimento dell'ex tronista di U&D ai danni di Giulia, prontamente smentito da Francesco (che tuttavia ha già voltato pagina con un'altra donna!).

E così, stando alle anticipazioni di queste ore riportate dalla rivista diretta da Alfonso Signorini, sembrerebbe che la bella Giulia Salemi abbia chiesto aiuto a Maria De Filippi per rimettersi in gioco e provare a trovare la sua anima gemella. Ecco allora che a partire dal prossimo settembre, la bella Giulia potrebbe approdare sul trono più ambito della televisione italiana.

Possibili nuovi tronisti anche da Temptation Island

Una notizia che al momento non è stata confermata ma neppure smentita da Giulia Salemi, così come non si sono dichiarati sull'argomento neppure gli autori del programma pomeridiano di Maria De Filippi. Qualche settimana fa, Raffaella Mennoia fece sapere che i casting per la scelta dei nuovi tronisti andavano avanti e che aveva in mente circa venti possibili tronisti da prendere in considerazione per la nuova stagione del trono classico.

Oltre al nome di Giulia Salemi, nel corso delle ultime settimane si sono fatti insistenti i rumors anche su alcuni dei protagonisti di Temptation Island, che potrebbero essere scelti come nuovi tronisti. Tra questi vi è la bella Ilaria, che ha chiuso la sua relazione con il fidanzato Massimo ma anche il single tentatore Javier, che ha fatto 'impazzire' le fan della trasmissione che vorrebbero vederlo sul trono.