Continua l'appuntamento con l'appassionante Serie TV Bitter Sweet - Ingredienti d'amore, campionessa di ascolti su Canale 5. Dalla settimana entrante, lunedì 2 settembre, sono in arrivo nuovi episodi attesissimi della soap turca, nel quale si preannunciano svariati colpi di scena per tutti i personaggi. Nei dettagli assisteremo al l'arrivo di Leman mentre Ferit e Nazli si lasceranno andare alla passione nel bosco.

Bitter Sweet: Asuman salvata in tempo da Deniz

Gli spoiler sulle prossime puntate di Bitter Sweet, riguardanti le puntate da lunedì 2 venerdì 6 settembre svelano che Ferit si recherà in ritardo all'appuntamento con i giornalisti nel ristorante suscitando l'agitazione di Nazli. Quest'ultima farà una brutta litigata con Asuman per via delle tasse scolastiche che si è fatta pagare da Deniz. Ore dopo la Piran, sempre più amareggiata, sceglierà di concedersi alcuni giorni di relax mentre la sorella cercherà un modo per riconsegnare il denaro al Kaya.

Per questa ragione la giovane (inconsapevole) deciderà di accettare una proposta lavorativa da parte di un tirapiedi di Hakan, un uomo dannoso che proverà ad abusare di lei. Fortunatamente l'arrivo tempestivo del musicista farà in modo che tutto ciò non avvenga.

Ferit si reca da Nazli

Nel frattempo Fatos svelerà a Ferit il luogo dove si trova Nazli tant'è che si precipiterà immediatamente da lei.

I due passeranno l'intero giorno a dare una mano allo zio della cuoca per la raccolta delle olive. Qui la coppia riuscirà a mettere le incomprensioni da parte e si dirigeranno nel bosco alla ricerca di funghi da cucinare nel loro ristorante. Demet, al contrario, metterà in atto la sua rivendicazione contro l'Onder. La Kaya, infatti registrerà una confessione dove Hakan ammetterà di essere il responsabile della morte di Demir e Zeynep. Infine la donna sceglierà recarsi dalla polizia per denunciarlo.

La Piran e l'Aslan passano la notte insieme

Le anticipazioni di Bitter Sweet fino al 6 settembre svelano che i genitori adottivi di Bulut si disperderanno nel bosco, ma baciati dalla fortuna troveranno un rifugio dove passare la notte: uno chalet, non abitato. Nell'occasione Nazli e l'Aslan si confesseranno i reali sentimenti con il cuore tra le mani, tant'è che si lasceranno andare di più e finalmente consumeranno la loro prima volta insieme (puntualizziamo che non siamo certi se questa scena verrà trasmessa su Canale 5). Intanto Deniz e Pelin proveranno di portare alla luce la verità sul matrimonio di questi ultimi.

Leman arriva ad Istanbul

L'Onder metterà in atto l'ennesimo piano per ricattare la Piran. Per fare questo tenderà una trappola ad Asuman così d'aver il modo da poterla tenere in pugno. Hakan, infatti andrà al ristorante, dove però non vedrà traccia della Piran. Nello stesso momento Leman approderà nella città per scoprire tutta la verità delle nozze contratte dal figlio. Per questa ragione la signora si stabilirà nella villa della chef per cercare di conoscerla nella quotidianità.

Per finire Leman s'intrometterà nella vita coniugale di Ferit e Nazli mentre il marito di Demet si recherà a casa del suo nemico: qui con grande sorpresa troverà di fronte a sé la madre dell'Aslan.