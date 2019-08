Martedì sera, nel corso dello speciale "Temptation Island-un mese dopo", ci si è soffermati anche su Jessica e Andrea, una delle prime coppie ad essersi detta addio durante quest'edizione del reality show.

I due non sono tornati insieme dopo l'incontro al falò finale, e alla presenza di Filippo Bisciglia hanno fornito due versioni dei fatti completamente differenti. E così, dopo aver seguito la puntata in televisione, Jessica ha deciso di fare un po' di chiarezza, pubblicando una serie di Stories sul suo profilo Instagram, nelle quali ha spiegato che, in realtà, l'ormai ex fidanzato avrebbe raccontato una serie di bugie dinanzi alle telecamere.

Dopo Temptation Island, Jessica fa chiarezza su Andrea: 'Non ho capito il senso di negare alcune cose'

Jessica ha rivelato sui social di essere rimasta a dir poco scioccata nel seguire il racconto fatto da Andrea a Filippo Bisciglia. Secondo la ragazza, infatti, in quel contesto non ha parlato realmente l'ex compagno: "Ma semplicemente il suo orgoglio e la sua rabbia".

La consulente assicurativa ha smentito la versione dei fatti riportata da Filomena, che in televisione ha rivelato che l'ex fidanzata avrebbe evitato in più di un'occasione di passare a casa a riprendere le sue cose.

In realtà, stando a quanto rivelato dalla Battistello, pare che sia stata la redazione del programma a dirle di non tornare nell'abitazione prima della fine della trasmissione. La giovane ha anche aggiunto di essere in possesso dei messaggi che provano la veridicità delle sue affermazioni.

In un secondo momento, Jessica si è soffermata sulla fine della relazione con Andrea, dicendo che già prima del reality show le cose tra di loro non andavano bene da circa due mesi.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Temptation Island

Entrambi lavoravano molto, e questa situazione aveva causato un primo allontanamento, anche se la ragazza ha comunque aggiunto che, nei rari momenti in cui il compagno era accanto a lei, risultava decisamente assente.

La verità di Jessica su Andrea: 'Mi sentivo sola in coppia'

"Io questa cosa la soffrivo parecchio", ha aggiunto la Battistello nel suo lungo sfogo su Instagram, ricordando che lei è sola in Italia e che, di conseguenza, sentiva maggiormente il bisogno di relazionarsi almeno con il fidanzato.

Soffermandosi sulle foto di coppia che ancora oggi sono presenti sulla sua pagina Instagram, l'ex concorrente di Temptation Island ha ammesso di non volerle cancellare perché non intende rinnegare i ricordi del passato, anche se comunque è convinta che adesso sia meglio per entrambi stare da soli.

Jessica ha anche spiegato di non essere pentita per ciò che ha fatto durante la sua permanenza al villaggio delle tentazioni, confessando al contempo che non avrebbe mai immaginato che l'ormai ex fidanzato potesse soffrire così tanto.

Infatti, quando litigavano a casa, Andrea non reagiva in questo modo: "Era molto freddo", ha chiosato la Battistello, ammettendo che col senno di poi forse cambierebbe qualche atteggiamento tenuto durante il programma.