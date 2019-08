Ieri sera si è tenuto il gala di premiazione degli Mtv Video Music Awards, durante il quale Taylor Swift ha fatto incetta di premi e ha cantato dal vivo i suoi pezzi You need to calm down e Lover, che stano già scalando le classifiche di mezzo mondo. Nella lista dei grandi assenti della serata, va segnalato il nome di Demi Lovato, la quale però ha seguito la lunga serata di premiazione comodamente dal divano della sua abitazione; e proprio mentre la Swift riceveva uno dei premi che l'è stato assegnato, l'ex stellina Disney ha lanciato una frecciatina alla sua collega, scatenando una nuova "guerra" social tra i loro fan.

Vma, Demi Lovato lancia una frecciatina a Taylor Swift durante la premiazione

Nel dettaglio, infatti, ieri sera durante i Vma 2019, Taylor Swift ha ricevuto il premio per il Video of the Year e nel momento in cui la cantante ha ritirato la tanto ambita statuetta, ecco che Demi Lovato ha postato una Stories sul suo profilo ufficiale Instagram, dove diceva: "Ho saltato i Vma per una ragione!

Odio gli awards".

Una vera e propria frecciatina che ovviamente non è passata inosservata e che nel giro di pochissimi minuti ha subito infiammato i tantissimi fan delle due artiste, che sui social si sono "scontrati" per difendere le loro beniamine. Del resto, questa non è la prima volta che Demi Lovato lancia delle frecciatine contro la Swift, dato che già qualche tempo fa, quando Taylor pubblicò la lettera contro Scooter Braun, la Lovato si era schierata a favore dell'uomo.

"Lui è un uomo buono. Smettetela di denigrare le persone o di bullizzarle", aveva scritto Demi Lovato rispondendo così alla lettera al vetriolo che Taylor aveva pubblicato contro Braun e già in quel caso gli "eserciti" delle due cantanti si erano scontrati sul mondo social. Ieri sera, poi, la frecciatina di Demi Lovato contro la sua "nemica", che nel frattempo ha preferito non replicare alla sua frase social e si gode il successo che ieri sera ha ottenuto sul palco dei Video Music Awards, dove è stata una delle protagoniste indiscusse di questa edizione.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Gossip

I premi assegnati durante la serata di ieri dei Vma

Una serata decisamente ricca, dove tanti artisti sono stati premiati sul palco. Oltre al già citato premio vinto da Taylor Swift, anche Ariana Grande ha vinto l'award come "artista dell'anno", battendo Cardi B e Shawn Mendes. Nella categoria Best New Artist ha trionfato Billie Eilish, che ha così sconfitto Ava Max e Lizzo. Il premio Best collaboration, invece, è andato alla coppia Shawn Mendes - Camila Cabello per la hit Señorita.

Nel corso della serata premiata anche l'artista Cardi B, con il brano "Money" nella categoria Best Hip-Hop.