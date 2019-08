Giulio Raselli è uno degli ex corteggiatori di Giulia Cavaglià a Uomini e donne. Il ragazzo non è stato scelto dalla tronista, che ha preferito a lui il rivale Manuel anche se poi la loro relazione è durata solo poche settimane. Dopo aver ricevuto una delusione da parte dell'ex corteggiatrice di Lorenzo Riccardi, il bel gioielliere si è gettato in una nuova avventura all'interno della trasmissione televisiva Temptation Island.

Sull'isola delle tentazioni, il ragazzo ha stretto un legame con la fidanzata Sabrina Martinengo, la quale era molto presa da lui. L'uomo però, ad un certo punto del suo percorso, le ha confessato di volerle bene ma solo come amica e niente di più. Nelle recenti ore, la web influencer Deianira Marzano ha pubblicato alcune foto che sembrerebbero ritrarre proprio Giulio in atteggiamenti intimi con una ragazza.

Uomini e Donne, Deianira pubblica alcune foto che fanno discutere

Solo alcuni giorni fa, sul web si è sparsa voce che Giulio Raselli sarebbe uno dei nuovi tronisti di Uomini e Donne. Sulla notizia non è arrivata nessuna conferma da parte del diretto interessato e neanche dalla redazione, ma diverse pagine web hanno riportato la vicenda. Inoltre, alcuni fan del programma avrebbero visto l'ex corteggiatore alle prese con la registrazione del video di presentazione per il trono.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Uomini E Donne Gossip

Al momento, non si sa se tutto ciò corrisponda a verità e se sarà proprio lui a sedere sull'amata sedia rossa di Canale 5.

Resta comunque vero che dopo la fine di Temptation Island, le voci sulla partecipazioni di Raselli a U&D sono diventate sempre più insistenti sul web. La Marzano però, nota per lanciare diversi scoop riguardo al programma di Maria De Filippi, ha pubblicato ieri sera alcune foto in cui si vedono due ragazzi molto vicini. La donna sospetta che il ragazzo della foto sia proprio Giulio.

Lo scoop di Deianira su Giulio Raselli

Nello scatto pubblicato dalla Marzano, si vede un ragazzo con una maglietta bianca ed un cappellino sui toni rosa in atteggiamenti intimi con una donna. La stessa web influencer ha poi postato un altro scatto, in cui si vede Giulio mentre posa per un selfie con alcune fan. Il ragazzo indossa anche in quella foto una maglietta bianca e un cappellino che sembrerebbe essere proprio quello della foto che lo ritrae vicino alla ragazza.

Deianira ha anche taggato Giulio, in modo tale che potesse vedere il tutto. Il ragazzo però, non si è ancora esposto sulla questione, per confermare o smentire di essere lui. Fatto sta che, se veramente il ragazzo è uno dei nuovi candidati al trono di Uomini e Donne, la redazione potrebbe non gradire per niente le immagini in questione.