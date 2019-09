La nuova stagione di "Uomini e donne" tornerà in onda dal pomeriggio di lunedì 16 settembre su Canale 5. Il noto format condotto da Maria De Filippi quest'anno vedrà entrare in gioco quattro nuovi tronisti, due uomini e due donne che naturalmente partecipano al programma con l'obiettivo di trovare la dolce metà. Tre di questi quattro ragazzi hanno già avuto esperienze televisive, mentre una tronista farà il suo debutto assoluto davanti alle telecamere.

I tronisti della nuova edizione di Uomini e Donne

Le nuove puntate di "Uomini e Donne" inizieranno ad andare in onda nella fascia pomeridiana del terzo lunedì di settembre, a partire dalle 14:45.

Nel corso degli appuntamenti di questa nuova stagione del format di Mediaset si avvicenderanno sul trono classico della trasmissione quattro nuovi tronisti che rispondono ai nomi di Giulia, Alessandro, Sara e Giulio.

Giulia Quattrociocche è una studentessa di Giurisprudenza che al momento sta lavorando anche come cameriera nel locale di un'amica. Partecipa a "Uomini e Donne" perché è sempre stata una grande fan della trasmissione e sogna di poter formare una famiglia tradizionale. Sentimentalmente è reduce da una lunga relazione terminata quattro anni fa.

Nonostante la giovane età Alessandro Zarino ha già un importante bagaglio di esperienze sulle spalle.

Nato a Napoli, l'ex tentatore di Temptation Island ha fatto il modello a Milano e poi si è trasferito in Australia dove ha svolto i lavori più disparati. Adesso si sta preparando per diventare istruttore di CrossFit. Come Giulia, anche Alessandro cerca una relazione tranquilla.

La bionda Sara Tozzi è una barista di Modena e come Alessandro ha partecipato al reality show Temptation Island nelle vesti di tentatrice.

Il suo cuore ha ancora da riprendersi per bene da una storia conclusa un anno fa e partecipa a "Uomini e Donne" per trovare un ragazzo rispettoso, altruista e capace di assumersi le proprie responsabilità.

Giulio Raselli, infine, è un volto già noto della trasmissione perché ha già partecipato al format nei panni di corteggiatore. Come Sara e Alessandro anche Giulio ha preso parte a Temptation Island nei panni di tentatore. Attualmente è single, in passato è stato un ottimo giocatore di basket e di lavoro effettua la vendita di gioielli per l'azienda di famiglia.

Il trono Over e le dame in studio

Anche in questa nuova edizione di "Uomini e Donne", ovviamente, non mancherà il Trono Over, ovvero la versione della trasmissione dedicata a tronisti e corteggiatori non più giovanissimi.

Immancabile poi la presenza delle dame in studio, sempre pronte ad animare lo svolgimento di ogni puntata. Per fare qualche nome, anche quest'anno il pubblico da casa rivedrà Gemma Galgani, Ida Platano e Barbara De Santi.