La soap opera Una vita, in programma dal 9 al 14 Settembre propone diverse situazioni nuove per molti dei personaggi, a cominciare dal piccolo Moises, Antoñito e dal povero don Arturo rimasto cieco.

Una Vita anticipazioni fino al 14 Settembre: Samuel smascherato anche dal dottor Guillen

Antoñito ascolta la confessione di Lolita sulla rottura del tergilune ma, superata la batosta, vuole utilizzare i bozzetti per brevettare comunque la scoperta, però un affare urgentissimo dell’impresa di caffè rischia di mettersi di traverso.

Arturo riceve la proposta di Silvia di assumere un assistente per ciechi (che sarà Javier). Penà accetta la proposta del Cervera di diventare socio de La Deliciosa. Il dottor Guillen cerca invano di ribellarsi a Samuel che però lo tiene in pugno con i suoi ricatti.

Fabiana vuole proteggere Carmen nella relazione con Riera, e scongiura lo stesso uomo di non far soffrire la serva.

Guillen riesce a dare ad un altro medico il caso del febbricitante Moises, e Samuel ne rimane di stucco.

Nei suoi confronti intanto sale l’attrazione di Lucia. Samuel vuole ammazzare il dottor Guillen, ma Inigo riesce a fermarlo in tempo. Lolita riesce a far vincere ad Antoñito il concorso per inventori e lo rende l’uomo più felice del Mondo. Blasco verrà condannato a 30 anni di carcere e Felipe lo comunica a Silvia, tranquillizzandola.

Il dottor Guillen smaschera Samuel con Blanca e Diego, mentre Silvia riceve una brutta notizia: serve la sua testimonianza per incarcerare Blasco.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv Una Vita

Antoñito si auto-celebra di continuo per la vittoria del concorso, trascurando tutto e tutti.

Samuel non sa ancora nulla della scoperta di Diego e Blanca, i quali stanno preparando un piano per vendicarsi con l’aiuto di Riera.

Anticipazioni Una Vita: l’assistente per ciechi di Arturo non gli dà le medicine

Il rapporto tra Lucia e Samuel è messo sotto l’occhio investigativo di Celia. Javier, l’assistente per ciechi di Arturo, osserva la ricca casa del colonnello e successivamente scambia la medicina di Arturo in grado di ridonargli la vista con un flacone d’acqua.

Il dottor Estevez, subentrato a Guillen, riesce a far guarire Moises dalla febbre. Nonostante ciò il bimbo non può uscire dall’ospedale per opera di un infermiere, sotto ordine di Samuel.

Antoñito, per farsi perdonare da Lolita, organizza una cena romantica, rovinata però del tutto dall’arrivo di alcuni giornalisti. Blasco viene condannato. Diego vorrebbe uccidere Samuel, ma Blanca fa in tempo ad impedirglielo.

Iñigo chiede a Rosina di poter corteggiare Leonor, mentre si organizzano le feste di addio al celibato e nubilato di Silvia ed Arturo.