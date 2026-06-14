Nuovi cambiamenti nel palinsesto estivo di Canale 5. Mediaset ha deciso di intervenire sulla programmazione di "Racconto di una notte", la soap turca con protagonisti Mahir e Canfeza, che verrà sospesa sia dal daytime feriale sia dagli appuntamenti del weekend. La serie continuerà esclusivamente nella collocazione della domenica sera in prime time. Una scelta che arriva in un momento delicato anche per "L'Erede", fiction che sta facendo registrare un progressivo calo di ascolti nelle ultime settimane.

Racconto di una notte lascia il daytime di Canale 5

Fino a oggi la soap turca aveva trovato spazio nel pomeriggio di Canale 5 dal lunedì al venerdì e nel fine settimana. Secondo le ultime modifiche di palinsesto, Mediaset ha deciso di eliminare gli appuntamenti quotidiani, mantenendo soltanto la messa in onda serale della domenica.

Una decisione che conferma la volontà dell'azienda di riorganizzare il daytime estivo, dove negli ultimi giorni le soap turche hanno continuato a garantire risultati molto competitivi in termini di share. Nei dati Total Audience, infatti, "Racconto di una notte" ha spesso superato il 23-24% di share nella fascia pomeridiana.

L'Erede rischia: gli ascolti della fiction sono in costante discesa

Situazione più complicata per "L'Erede", che sta mostrando segnali di sofferenza nel prime time di Canale 5. Dopo un debutto incoraggiante, la fiction ha perso progressivamente pubblico nel corso delle settimane, scendendo sotto le aspettative della rete.

L'ultima puntata trasmessa ha raccolto appena il 13,2% di share, confermando un trend negativo che preoccupa i vertici Mediaset e che potrebbe influire sulle future scelte di programmazione.

Il bilancio delle prime tre puntate de L'Erede

Analizzando l'andamento delle prime tre serate emerge una flessione costante:

Prima puntata: partenza positiva e curiosità del pubblico per il nuovo titolo.

partenza positiva e curiosità del pubblico per il nuovo titolo. Seconda puntata: primi segnali di rallentamento con una perdita di spettatori rispetto al debutto.

primi segnali di rallentamento con una perdita di spettatori rispetto al debutto. Terza puntata: ulteriore flessione fino al 13,2% di share, dato considerato inferiore alle aspettative per la prima serata di Canale 5.

Il trend evidenzia una difficoltà della fiction nel fidelizzare il pubblico e mantenere la competitività contro la concorrenza delle altre reti generaliste.

Mediaset punta sulle soap più forti dell'estate

Mentre "L'Erede" attraversa una fase delicata, il daytime di Canale 5 continua a essere trainato dalle produzioni turche che stanno ottenendo risultati molto solidi. Titoli come Forbidden Fruit e Far Away continuano infatti a viaggiare stabilmente oltre il 21-23% di share, rappresentando uno dei punti di forza della programmazione pomeridiana della rete.

Cosa succederà nelle prossime settimane

La sospensione di "Racconto di una notte" dal daytime non significa una cancellazione della serie. Mediaset continuerà a trasmetterla in prima serata la domenica, fascia nella quale l'azienda spera di valorizzare maggiormente la soap.

Diverso il discorso per "L'Erede": se il trend negativo degli ascolti dovesse proseguire, non si escludono ulteriori valutazioni sul futuro della fiction e sulla sua collocazione in palinsesto. Per il momento, però, Canale 5 continua a monitorare attentamente l'andamento delle prossime puntate prima di prendere decisioni definitive.