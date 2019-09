Quando si pensa agli ex tronisti di Uomini e Donne che hanno provato a fregare la redazione del programma, non si può fare a meno di pensare a Sara Affi Fella. Per i fan più costanti e duraturi, però, verrà sicuramente in mente anche il nome di Chiara Sammartino. Quest'ultima partecipò all'edizione del 2011 del dating show condotto da Maria De Filippi e si contraddistinse per un fatto assai simile a quello della modella di Venafro.

Chiara, infatti, vedeva di nascosto il suo corteggiatore Gabrio Gemma. Dopo un bel po' di menzogne, però, la verità venne a galla e l'inganno venne scoperto. La loro relazione, però, durò davvero pochissimo tempo. Dopo un po' la ragazza ha trovato l'amore con un nuovo compagno, Livio, dal quale aspetta un figlio.

Chiara Sammartino aspetta un bambino ed è felice con il nuovo compagno Livio

Uomini e Donne è un programma che va in onda dal 1996, proprio per questa ragione i volti che ne hanno fatto parte sono davvero moltissimi.

I telespettatori più fedeli, però, non potranno certamente dimenticare di alcune dinamiche accadute all'interno degli studi Mediaset. Difficilmente capita di vedere la padrona di casa innervosita. Questo accade solo nel momento in cui vengono a galla delle prese in giro e falsità.

Protagonista di un avvenimento di questo genere fu l'ex tronista Chiara Sammartino. La bella napoletana provò a portare avanti un trono fasullo: infatti senza avvisare la redazione, fuori dal programma, frequentava uno dei suoi corteggiatori.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Gossip

Ebbene, a distanza di un paio di anni, il suo nome è tornato alla ribalta. Chiara Sammartino, infatti, è incinta. L'annuncio ufficiale è pervenuto direttamente dai social della diretta interessata e del compagno, i quali non hanno potuto fare a meno di esternare tutta la loro gioia.

L'inganno a Uomini e Donne di Chiara e Gabrio

Andando sul suo profilo Instagram, infatti, ci sono numerose foto che ritraggono la ragazza in dolce attesa in compagnia del suo Livio.

I due appaiono davvero molto felici e complici. A ogni modo, ripercorrendo le tappe di quello che è stato il suo percorso a Uomini e Donne, ricordiamo che correva l'anno 2011 e Chiara aveva 25 anni. Nel corso della sua avventura conobbe Gabrio Gemma, con il quale trovò immediatamente una sintonia. Il loro feeling fu così forte al punto che si incontrarono anche al di fuori delle telecamere. Due testimoni, però, li beccarono insieme e raccontarono tutto alla redazione.

I due ragazzi, in un primo momento, provarono a mentire spudoratamente. In seguito però, non riuscendo più a reggere il gioco, confessarono il loro intrigo e abbandonarono, ovviamente, la trasmissione.