Il simpatico attore napoletano Cosimo Alberti, che nella soap opera interpreta il vigile omosessuale Salvatore Cerruti, ieri è convolato a nozze assieme al suo compagno Cristian Luino. A officiare il rito civile è stato il Sindaco di Napoli Luigi De Magistris, che ha riservato parole molto accorate per la coppia. Piccola curiosità: Antonella Prisco, che nella soap opera interpreta la sua migliore amica Mariella Altieri, è stata la testimone di nozze di Cosimo. Dopo il rito civile i festeggiamenti per il matrimonio sono continuati presso Villa Tufarelli nel Comune di San Giorgio a Cremano.

Dalla soap alla realtà

Cosimo Alberti interpreta nella soap opera il personaggio di Salvatore Cerruti, Cerry per i suoi amici, un simpatico vigile omosessuale appassionato di taranta. In effetti molti lati del suo personaggio combaciano con la realtà, ma c'è un particolare che però si discosta dalla sua vita reale ed è la sua condizione sentimentale. Nella soap, Cerry è single e non riesce a trovare la sua anima gemella, mentre nella vita reale ha trovato il suo amore nel personal trainer Cristian Luino. I due, giovedì 13 settembre, si sono sposati e hanno potuto finalmente coronare il loro sogno d'amore.

I diritti degli omosessuali

L'attore, in occasione della promessa di matrimonio, aveva rilasciato alcune dichiarazioni al settimanale Nuovo Tv, in cui ha affermato che per lui, dopo due anni di relazione, questo era un traguardo importante e ha voluto sottolineare quanto tenesse al fatto che tutti comprendessero che il loro matrimonio è assolutamente normale. Cosimo Alberti ha da sempre voluto tutelare i diritti delle persone omosessuali.

A officiare il rito civile è stato il Sindaco Luigi De Magistris, da sempre sostenitore dei diritti delle coppie gay. Il Sindaco ha fatto gli auguri e i complimenti alla coppia, sottolineando quanto, a prescindere dagli atti burocratici, sia importante il loro amore e gli ideali comuni.

I festeggiamenti

Dopo la cerimonia i festeggiamenti si sono spostati a San Giorgio a Cremano presso una pittoresca dimora del Cinquecento.

Molti membri del cast di Un posto al sole, amici anche nella vita reale dell'attore, erano presenti all'evento. In primis va ricordata Antonella Prisco (Mariella) che ha fatto anche da testimone di nozze a Cosimo Alberti, inoltre erano presenti Luca Turco (Niko), Giorgia Gianetiempo (Rossella), Luisa Amatucci (Silvia), Walter Melchionda (Cotugno), Anna D'Agostino (Silvana), Raffaele Imparato (Ugo), Giovanni Caso (Dottor Sarti), Max Schioppa che interpreta Pinaso e che nella realtà è il padre del piccolo Lollo, anche lui presente ai festeggiamenti.