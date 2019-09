E' tornato su Rai 1 l'appuntamento con Tale e Quale Show, il varietà del venerdì sera condotto da Carlo Conti giunto ormai alla sua nona stagione di programmazione. Il programma ha esordito ieri sera con la prima puntata di questa edizione che può contare su un cast completamente rinnovato che prevede, tra gli altri, anche la presenza di Francesco Monte, uno degli ex tronisti di Uomini e donne più amati dal pubblico.

Per chi non avesse potuto seguire la prima puntata di ieri sera può rivederla con tutte le imitazioni in streaming online sul sito web Rai Play ma anche in tv su RaiPremium.

Dove rivedere la prima puntata di Tale e Quale show 2019 in streaming e in televisione

Nel dettaglio, infatti,vi segnaliamo che si può rivedere la prima puntata di Tale e Quale Show di ieri sera accedendo al sito web gratuito Rai Play e cliccando sulla sezione dedicata alla trasmissione di Rai 1.

In questo modo, quindi, potrete rivedere tutte le imitazioni di questo esordio in streaming in qualunque momento lo desiderate.

E' possibile scaricare anche l'applicazione free di Rai Play sul proprio tablet oppure sul cellulare, così da poter rivedere la prima puntata in streaming comodamente da un vostro dispositivo mobile, senza dover ricorrere per forza al computer di casa.

E poi ancora vi segnaliamo che la replica di questa prima puntata verrà trasmessa anche in televisione su RaiPremium.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv

La messa in onda, infatti, è prevista per domenica 15 settembre a partire dalle ore 21.20 circa sul canale 25 del digitale terrestre.

Ma cosa è successo nel corso della prima puntata di Tale e Quale show di ieri sera? Tra le imitazioni cult vi è sicuramente quella di Francesco Monte, che abbiamo visto nei panni di Mahmood, vincitore dell'ultimo Festival di Sanremo. Sia la giuria che il pubblico da casa ha apprezzato lo sforzo fatto dall'ex tronista, il quale è risultato credibile nei panni del giovane cantante.

Tale e Quale vince la gara degli ascolti del venerdì sera: battuto Checco Zalone

Tra quelle maggiormente criticate, invece, vi segnaliamo l'imitazione di Sara Facciolini che si è cimentata nei panni di Baby K. Un'imitazione che non le è venuta proprio benissimo e che ha fatto molto discutere il pubblico social che segue la trasmissione e commenta con grande interesse.

Polemiche a parte, la prima puntata di Tale e Quale show 2019 ha vinto la gara degli ascolti in prime time.

La trasmissione di Carlo Conti ha attirato l'attenzione di 3.8 milioni di spettatori e si è portata al 21.50% di media. Battuta la replica del film Quo Vado con Checco Zalone che su Canale 5 ha intrattenuto una platea di 2.7 milioni di spettatori fermandosi al 13.80% di share.