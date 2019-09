La soap opera partenopea Un posto al sole riscuote un grande successo dal 1996, come testimoniano gli ascolti registrati ad ogni puntata. Gli episodi della serie televisiva vanno in onda alle 20:45 dal lunedì al venerdì su Rai3. Venerdì 13 settembre la telenovela non sarà trasmessa per via della partita di pallavolo maschile Italia-Grecia.

Le anticipazioni della prossima settimana preannunciano sconvolgenti colpi di scena.

Uno di questi è la scomparsa di Mia. Sembrerà impossibile ritrovare la ragazza e questo desterà grandi preoccupazioni tra i personaggi della soap napoletana. Elena tornerà per poco sul set e comunicherà alla madre di volersi trasferire a Londra.

Anticipazioni Un posto al sole: Elena torna e comunica di voler partire a Londra

Il bacio tra Serena e Leonardo ha avuto gravi conseguenze. La relazione della donna con Filippo si è incrinata a causa di una crisi sentimentale.

Intanto, Susanna ha accettato la proposta di matrimonio di Niko, dopo un momento di titubanza. Nelle prossime puntate Andrea si impegnerà molto per consolare Mia e convincerla a riflettere un po'. Alex soffrirà parecchio a causa di una delusione d'amore ricevuta da parte di Vittorio.

Il ritorno di Elena ed Alice farà gioire Marina, anche se per poco. Serena proporrà al consorte di aprire un bed and breakfast, per tentare di risanare la loro relazione.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Anita deciderà di raccontare ad Alex i tentennamenti di Vittorio e andrà al Vulcano per parlarle. Patrizio aiuterà il giovane Del Bue a fermare in tempo la sua ex fidanzata. Alex verrà chiamata al telefono dalla madre e sfrutterà l'occasione per sfogarsi e raccontarle tutto.

Sfortunatamente, non si accorgerà della presenza di Mia, che ascolterà la loro discussione. Elena dirà alla madre di volersi trasferire a Londra insieme ad Alice, ma non riuscirà a trovare le giuste parole per comunicarlo ad Andrea. Beatrice si allontanerà del tutto da Aldo e convincerà Niko e Susanna a farla riassumere nello studio Navarra.

Mia sparisce nel nulla, Marina può rivedere suo padre

Raffaele accudirà Diego e lo aiuterà a riprendersi insieme ad Ornella, nonostante la fatica. Successivamente l'uomo troverà il giusto modo per aiutare il figlio a trovare lavoro. Alex darà tutta se stessa per riuscire a terminare in tempo il lavoro allo studio grafico. Renato deciderà di rimettersi in forma. Così, si allenerà con grande entusiasmo in una grande sessione di ginnastica, ma senza risultati.

Dopo aver ascoltato la conversazione telefonica tra la madre e la sorella, Mia fuggirà via. I tentativi di Alex e Franco per trovare la ragazza si riveleranno inutili. Infine, Marina riotterrà il permesso di vedere suo padre. Per conoscere i risvolti delle vicende raccontate, non rimane che attendere nuove anticipazioni.