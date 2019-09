Lunedì 30 settembre in prima serata su Canale 5, andrà in onda la quarta puntata di Temptation Island Vip e che segnerà un giro di boa per le coppie ancora in gioco. Le anticipazioni fornite dalle pagine social ufficiali del programma, parlano di una situazione particolarmente delicata per la coppia formata da Serena Enardu e Pago, con quest'ultimo che appare furioso dopo l'ennesimo video della fidanzata.

Se il cantante sembra sia ormai arrivato all'esasperazione, per Alex Belli invece, sarà il momento del primo falò, dove vedrà come la fidanzata Delia si sta rapportando con i single del villaggio. Sembra che la giovane modella si stia particolarmente divertendo e, solo con la messa in onda del nuovo appuntamento, scopriremo la reazione di Alex.

Temptation Island Vip, spoiler: Pago furioso dopo l'ennesimo video di Serena

Sin dalle prime battute, i fan del reality prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi hanno intuito come il rapporto tra Pago e Serena fosse già in crisi.

Con il passare delle puntate, l'intuizione ha trovato conferma, con la ex tronista di Uomini e donne sempre più vicina al single Alessandro. Tra l'altro, le mancanze e le parole quasi di disprezzo nei confronti del fidanzato, fanno supporre che il sentimento stia ormai scemando. Dall'altra parte Pacifico Settembre, vero nome del cantante, si è visto costretto sino ad ora a visionare molteplici rvm riguardanti proprio la Enardu in compagnia del tentatore e da quanto si apprende, anche nella prossima puntata del 30 settembre, le cose non saranno diverse.

In un breve filmato diffuso dalla produzione del reality, si vede infatti Pago furioso all'uscita del 'Pinnetu', dove come presumibile, dovrebbe aver visto le ennesime immagini compromettenti sulla fidanzata.

Anticipazioni 30 settembre: debutto di Alex e Delia al falò

Al momento non è dato sapere se il musicista chiederà il falò anticipato a Serena, sta di fatto che la tensione nel villaggio sardo è alle stelle.

Il viaggio nei sentimenti per le coppie in gioco sembra più che mai difficile non solo per Pago e la Enardu, ma anche per Gabriele e Silvia, con quest'ultima pericolosamente vicina al tentatore Valerio. Per Alex Belli e Delia Duran invece, sarà il battesimo al falò e già sappiamo che, la giovane modella, si sta particolarmente divertento nel villaggio delle fidanzate. Attesa anche per conoscere l'esito del confronto tra Chiara e Simone, falò richiesto proprio dalla ragazza e che vedremo nel corso di questa quarta puntata.

Appuntamento dunque per lunedì 30 settembre in prima serata su Canale per conoscere gli sviluppi riguardanti le coppie di fidanzati che hanno scelto di mettere alla prova la forza del loro amore a Temptation Island Vip.