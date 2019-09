Sono passati pochi giorni da quando il web ha commentato l'addio mediatico tra Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi. La ragazza, dopo aver scoperto il tradimento del fidanzato, l'ha lasciato ed è andata via di casa. "Lenticchio", tramite il suo profilo Instagram, ha fatto un appello alla ex: dopo aver informato tutti di stare malissimo per questa situazione, il romano ha chiesto alla giovane di poterle parlare, perché lui non ha niente da nascondere.

Lo sfogo di Francesco: 'Non può finire così'

Si sono detti addio pochi giorni fa e l'hanno comunicato ai fan con dei video nei quali piangevano a dirotto, e a oggi Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi sembra non abbiano ancora trovato un punto d'incontro. Dopo un breve periodo di silenzio, il personal trainer ha deciso d'inviare un messaggio accorato all'ex fidanzata, con il quale le ha chiesto di dare una seconda possibilità al loro amore.

"Non mi rispondi al telefono e ai messaggi. Non mi hai dato modo di parlare e spiegare cosa è successo. Hai tratto le tue conclusioni e sei andata via", è iniziato così lo sfogo di Lenticchio e che tutti i siti di Gossip stanno riportando. "In questo momento mi sento come se avessi la testa immersa nell’acqua e non riuscissi a respirare [...] è cambiato tutto. Sono tre notti che non dormo e non mangio.

Sto a pezzi, piango sempre".

Il romano ha chiesto più volte alla ragazza un incontro per poter almeno parlare di quello che è accaduto: "Io non ho nulla da nascondere". Francesco ha anche fatto sapere in alcune Stories di Instagram, di essere giunto alla conclusione che la storia con Antonella, che andava avanti da soli cinque mesi, è stata molto importante per lui: "Non puoi far finire così la nostra stupenda storia d’amore, senza neanche sentire quello che ti devo dire. Ti prego, amore mio, dammi modo di parlarti e spiegarti tutto", ha concluso Chiofalo prima di fare una dedica fotografica alla Fiordelisi.

Antonella sul filtro Instagram: 'Ero impresentabile'

Prima che l'ex Francesco le chiedesse un incontro tramite i social network, Antonella Fiordelisi si era esposta in rete per fare alcune importanti precisazioni su quello che è accaduto qualche giorno fa. Oltre a ringraziare le tantissime persone che le stanno vicino in questo momento delicato anche solo con un messaggino, la napoletana ha fatto sapere: "Purtroppo non c'è nulla di finto.

Mi sono sfogata con voi perché ero sola e disperata, lontana dalla mia famiglia" e prosegue, "Credo che un personaggio pubblico possa esternare come vuole i suoi sentimenti, sia belli che brutti".

In merito alla polemica che c'è stata per il filtro Instagram che ha deciso di usare nel video con il quale ha annunciato l'addio a Chiofalo, la ragazza ha detto: "Ho messo Lisa and Lena perché ero veramente impresentabile".