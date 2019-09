La soap Il Segreto in diverse occasioni, oltre a soffermarsi sulle storyline principali che spesso si basano su intrighi, sotterfugi e drammatiche dipartite, lascia spazio anche a vicende un po' più leggere e dai connotati divertenti. E così prossimamente su Canale 5 si assisterà ad un nuovo "triangolo amoroso" che vedrà Saturna, la figlia del pescivendolo, circondata dalle attenzioni di Meliton e Onesimo.

Le anticipazioni divulgate dal settimanale Nuovo Tv, infatti, rivelano che la donna (interpretata dalla 42enne Amanda Marugan) dapprima farà prendere una bella sbandata al funzionario comunale Meliton, e in un secondo momento sarà anche oggetto del corteggiamento dell'ex sindaco Onesimo.

Si assisterà così a due modi differenti di provare a conquistare l'affascinante Saturna, con l'impiegato amministrativo che si vedrà costretto a combattere la sua riservatezza per avere la meglio sul rivale in amore.

Il Segreto spoiler: Meliton e Onesimo corteggiano Saturna

Il primo ad invaghirsi di Saturna sarà Meliton: questi, dal carattere schivo e riservato, abituato a vedersela ogni giorno con i documenti amministrativi legati al suo lavoro, si limiterà inizialmente a tenere per sé le proprie emozioni e sensazioni, evitando di dichiararle apertamente all'amata.

Successivamente però, anche Onesimo resterà colpito dalla commerciante, e questa situazione spingerà il funzionario ad essere un po' più scaltro per evitare di lasciare campo libero all'antagonista in amore.

L'attore José Gabriel Campos ha raccontato alla rivista diretta da Riccardo Signoretti che il personaggio di cui veste i panni ne Il Segreto, Onesimo, fin da subito farà partire un corteggiamento serrato verso la figlia del pescivendolo.

Quest'ultima, non sapendo che Meliton prova dei sentimenti per lei, dimostrerà di non essere affatto indifferente alle attenzioni dell'ex primo cittadino di Puente Viejo e non lo respingerà affatto.

Il funzionario amministrativo, quando capirà che Onesimo potrebbe portargli via la bella Saturna, deciderà di mettere da parte la sua timidezza e di provare a chiarire la situazione. Tutto ciò accadrà soprattutto quando l'uomo vedrà la coppia particolarmente affiatata e sorridere al tavolino di un bar.

A questo punto il personaggio interpretato da Roberto Saiz li interromperà bruscamente, dopodiché affronterà l'ex sindaco a muso duro, dicendogli che dovrà tenersi lontano dalla giovane.

Ovviamente - come spiegato da Campos - Onesimo non darà alcun peso alle parole del suo antagonista, soprattutto perché comprenderà di essersi ormai innamorato, e sarà pronto a tutto per avere un po' di felicità nella sua vita sentimentale dopo tanta sfortuna.

A questo punto tra i due scatterà una sorta di "competizione amorosa" nel tentativo di far breccia nel cuore di Saturna.

Emergeranno in tal modo i diversi caratteri dei due personaggi: infatti, se da un lato Onesimo comincerà ad organizzare un piano per far sì che la figlia del pescivendolo diventi la sua compagna, dall'altro Meliton continuerà ad essere piuttosto imbarazzato all'idea di manifestare una volta per tutte i propri sentimenti alla donna.