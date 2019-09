Bitter Sweet-Ingredienti d'amore sta per giungere al termine. Le ultime puntate andranno in onda giovedì 12 e venerdì 13 settembre e saranno caratterizzate da numerosi colpi di scena. La fortunata soap turca - uno dei programmi più seguiti di quest'estate - nemmeno in quest'occasione sarà avara di sorprese per i suoi fan.

Infatti proprio durante gli episodi che verranno trasmessi il 12 settembre si assisterà ad un'importante e quantomai decisiva svolta.

Il malvagio Hakan, dopo aver minacciato verbalmente in più occasioni i protagonisti della serie televisiva, finalmente farà i conti con la sua cattiveria. I suoi perfidi piani verranno svelati e lo porteranno dritto in carcere. Al contempo verrà arrestata anche la moglie Demet, mentre la coppia Ferit-Nazli potrà godersi la ritrovata serenità.

Dolunay trame 12 settembre: Asuman si confida con Ferit

Nelle puntate precedenti, la giovane cuoca Nazli si era allontanata dal marito per evitare che la sorella Asuman finisse in galera a causa del ricatto di Hakan.

Dalle anticipazioni si apprende che soprattutto grazie a Bulut la Pinar e Aslan potranno chiarirsi, ma nonostante ciò la donna non riuscirà a raccontare la verità al consorte.

Esausta di tutti i problemi che ha causato e decisa a riscattarsi, la sorella minore della cuoca deciderà di parlare con il cognato e di raccontargli la verità. E così spiegherà all'imprenditore perché la moglie tutto ad un tratto si era allontanata da lui, spingendosi addirittura fino a chiedere il divorzio, palesando un comportamento immaturo e inspiegabile.

Ferit, dopo aver ascoltato le parole di Asuman, comprenderà che ormai è giunto il momento di risolvere una volta per tutte il contenzioso con Hakan. Innanzitutto provvederà ad abbracciare e a tranquillizzare la moglie, poi però comincerà a studiare un modo per far cadere in trappola Onder.

E mentre cercherà di far venire a galla definitivamente tutti i crimini di cui si è macchiato il suo rivale, il manager presto dovrà affrontare un grosso pericolo.

Hakan vuole assassinare Nazli

Tutti i nodi a poco a poco verranno al pettine, infatti i vari personaggi di Bitter Sweet verranno a sapere che è stato proprio Hakan il responsabile del duplice omicidio di Zeynep e Demir. Onder, nel frattempo, intuirà di essere in pericolo e, fuori controllo, farà una mossa azzardata e pericolosa: proverà ad uccidere Nazli.

La fortuna assisterà la cuoca perché, dopo essere stata presa in ostaggio dal perfido uomo, poco dopo verrà raggiunta da Ferit.

I due antagonisti si affronteranno fisicamente e Aslan riuscirà ad avere la meglio. Intanto arriverà la polizia che provvederà ad assicurare Hakan alla giustizia. La puntata si concluderà con l'arresto della moglie di Onder, Demet, la quale si mostrerà pentita per aver appoggiato il coniuge in tutte le sue malefatte.