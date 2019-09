La terza puntata di Temptation Island Vip 2, trasmessa ieri 23 settembre su Canale 5, ha sancito il falò di confronto anticipato tra Andrea Ippoliti e Nathaly Caldonazzo. Il tentativo di addossare le colpe alla fidanzata, è stato rimandato al mittente dalla showgirl che ha rilanciato senza esitazione, accusando Andrea di avere dato vita ad una 'soap di quarta categoria'. Dopo una lunga serie di accuse reciproche, la coppia ha deciso di uscire separata dal programma, decisione che ha trovato il pieno accoglimento dei fan sui social network.

Tra i tanti commenti pubblicati nei vari profili social del programma, uno non è passato inosservato, essendo stato scritto da una donna che si è presentata come la moglie di Andrea e madre dei suoi figli. Dunque Andrea è ancora sposato? Una simile svista, se volutamente tenuta segreta, metterebbe nei guai l'uomo che sarebbe andato contro il regolamento del docu-reality.

La separazione di Andrea e Daniela solo a dicembre

Nei giorni scorsi, i fan di Temptation Island Vip avevano espresso i propri dubbi nei confronti di Pago e Serena Enardu, colpevoli di essere tornati nei social network prima della conclusione del programma su Canale 5.

Il regolamento, infatti, chiede a tutti i partecipanti di non esprimersi nei propri profili per evitare la prematura fuoriuscita di informazioni. La svista relativa ad Andrea Ippoliti appare tuttavia ben più grave. Stando al commento riportato da Daniela Pandini, lei e l'ex di Nathaly Caldonazzo sono ancora una coppia a tutti gli effetti, dato che la loro separazione non è mai stata ufficializzata davanti alla legge.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv Gossip

La stessa donna, che è stata molto pungente nelle sue dichiarazioni sul web, ha rivelato che solo a dicembre 2019 tale separazione diventerà effettiva ma che prima di allora lei continua ad essere la moglie. Dunque Andrea è sposato e si è comunque presentato ai provini di Temptation Island? Il fatto rappresenterebbe una grave violazione del regolamento.

Andrea Ippoliti non avrebbe rispettato il regolamento

Il regolamento di Temptation Island parla chiaro: i partecipanti non devono essere sposati!

Ma nel caso di Andrea Ippoliti il matrimonio è ancora effettivo, anche se con una donna diversa rispetto a Nathaly Caldonazzo con la quale ha partecipato al programma di Canale 5. Si tratta certo di una grossa svista sia da parte del concorrente che degli autori del docu-reality, che forse non erano stati messi al corrente del legame matrimoniale ancora presente davanti alla legge italiana. E di certo si tratterebbe anche di una situazione inedita dato che mai in passato era balzata alle cronache la partecipazione di fidanzati, ancora impegnati a tutti gli effetti con altre persone.

La replica di Raffaella Mennoia o altri autori del programma appare, a questo punto, necessaria per fugare ogni dubbio.