Brutte notizie giungono da U&D, relativamente al trono classico. La stessa padrona di casa rivela che Sara Tozzi uscirà di scena e non siederà più sulla poltrona rossa. La tronista ha capito di amare ancora il suo ex fidanzato, perché, uscendo con altri, pensava costantemente a lui.

U&D, trono classico orfano di una tronista, Sara Tozzi

Purtroppo non inizia bene la stagione di Uomini e donne. Se nel trono Over, Gemma piange di delusione e non mancano i soliti siparietti con Tina, in quello classico una tronista lascia gli studi.

Si tratta di Sara Tozzi, di cui ha parlato la stessa padrona di casa, Maria De Filippi.

La conduttrice ha detto che Sara, pure uscendo in esterna con qualche corteggiatore, non riusciva a pensare ad altri se non al suo ex amore. Di conseguenza la tronista ha deciso di lasciare la poltrona rossa e la scelta. Uscirà dagli studi Mediaset per recuperare il rapporto con il suo ex fidanzato. In questa occasione U&D potrebbe contribuire a riconciliare una coppia.

Non sarà facile sostituire la tronista, sono sempre di più i casi in cui i partecipanti al format tengono di più alle telecamere che al vero amore e la loro diventa mera recitazione. Voci di corridoio mettono in luce la possibile partecipazione a U&D di alcune tentatrici single uscite da Temptation Island.

Le candidate alla poltrona rossa

Chi potrebbe essere la nuova tronista? I fan acclamano e consigliano caldamente la convocazione di Klaudia Poznaska, che ha preso parte al programma in passato, come corteggiatrice di Andrea Zelletta.

Non è escluso che la redazione convochi le ragazze single che hanno partecipato a Temptation Island. La scelta inoltre potrebbe ricadere su un volto nuovo della televisione, una ragazza che mai ha partecipato ad alcun programma. Zoe Mallucci di Temptation Island potrebbe essere un'altra probabile candidata.

Per ora, in ogni caso gli autori sono in alto mare e la scelta non è ancora stata ufficializzata.

Le registrazioni delle puntate che hanno portato Sara alla solenne e imprevista decisione verranno trasmesse durante la prossima settimana.

Ricordiamo che l'ex tronista ha solo ventidue anni e proviene dalla città di Modena. Sara Tozzi ha inoltre partecipato all'ultima edizione di Temptation Island avvenuta tra giugno e luglio. La giovane è una ragazza semplice e, dopo essere entrata a U&D ha iniziato il suo percorso, uscendo con i corteggiatori.

Javier Martinez sembrava interessare alla tronista, ma poi si è saputo che Martinez aveva già una fidanzata. L'abbandono di Sara in ogni caso non è collegabile all'uscita di Javier. Sara si è semplicemente accorta che mentre era in esterna con i corteggiatori la mente e il cuore ritornavano al suo ex.

