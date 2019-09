La registrazione del Trono Classico di Uomini e o donne che si è tenuta ieri 25 settembre ha concesso ampio spazio all'abbandono del trono di Sara Tozzi ma non solo. In essa, una corteggiatrice indecisa ha finalmente espresso la sua preferenza per un tronista: Veronica, che nelle prime puntate era uscita sia con Alessandro che con Giulio, ha riflettuto dopo un litigio con Zarino e si è dichiarata per lui.

Il fatto ha scatenato l'inevitabile delusione di Raselli, il quale è stato criticato anche da altre ragazze presenti in studio. Non solo: la sua esterna con Irene ha avuto un esito negativo a causa di alcune affermazioni non troppo gradite alla corteggiatrice. Giulia è uscita con alcuni ragazzi, confermando di avere ancora dei dubbi sul loro reale interesse per lei.

Uomini e donne anticipazioni: Veronica continuerà con Alessandro

Il Vicolo delle News ha fornito le anticipazioni riguardanti la registrazione di Uomini e donne di ieri, segnalando importanti novità per il trono di Alessandro Zarino.

Il tronista ha visto Veronica in esterna ma lei ha confermato di essere ancora indecisa tra lui e Giulio. Il napoletano se n'è andato, precisando di non essere interessato a vederla fino a quando non si schiarirà le idee. Lei è rimasta sorpresa da una simile reazione che l'ha indotta a pensare di essere davvero interessata a lui. Per questo, dopo avere rifiutato di vedere Raselli in esterna, in studio si è dichiarata per Alessandro.

La sua affermazione ha sorpreso Giulio che per tutta la puntata ha continuato ad attaccarla. E persino Zarino non è apparso soddisfatto, ammettendo di non trovarla completamente sincera. Veronica ha tuttavia voluto precisare che non accetterà eventuali proposte di Giulio di rivederla in esterna. Alessandro è uscito anche con Aurora, evidenziando una bella intesa con lei.

Trono Classico registrazione: è scontro tra Giulio e Irene

Ottenuto il due di picche da Veronica, nella registrazione di Uomini e donne di ieri 25 settembre Giulio è uscito anche con Irene.

L'incontro, però, si è concluso con un litigio quando lui ha dichiarato di essere interessato a lei solo dal punto di vista fisico. Anche la corteggiatrice Sara ha avuto qualcosa da dire al tronista, chiedendo spiegazioni sulla mancata esterna per la seconda settimana consecutiva. Secondo quanto reso noto da Il Vicolo delle News, è toccato poi alle esterne di Giulia: prima è toccato ad Alessandro al quale Giulia ha esposto dei dubbi, chiedendosi per quale motivo sia interessato a lei.

A tal proposito è intervenuta Tina Cipollari, consigliando alla tronista di avere maggiore fiducia in se stessa. La Quattrociocche è anche uscita con Daniele al quale ha confessato di riuscire a fidarsi di lui.