Cambio programmazione per La forza di una donna nel weekend di Canale 5. Le novità cominceranno a partire dal prossimo marzo, quando nel fine settimana si arriverà allo stop del talent show Amici di Maria De Filippi, giunto alla sua venticinquesima edizione di messa in onda.

Per far fronte allo stop del talent show nella fascia pomeridiana, si punterà ancora una volta sulle soap, tra cui quella incentrata sulle vicende di Bahar, che si avvia verso il gran finale di sempre in prima visione assoluta.

Cambio programmazione La forza di una donna: la soap si allunga per il finale al posto di Amici 25

Il palinsesto pomeridiano di Canale 5 subirà delle nuove modifiche in occasione del mese di marzo e in concomitanza con l'inizio della stagione primaverile, quando Maria De Filippi si fermerà nella domenica pomeriggio con il suo Amici.

La trasmissione non proseguirà fino a maggio nel pomeriggio festivo perché comincerà la fase del serale, confermato anche quest'anno al sabato sera al termine degli appuntamenti con C'è posta per, il people show condotto sempre da Maria De Filippi che quest'anno sta registrando ascolti positivi seppur in calo rispetto a quelli della passata edizione.

Mediaset, quindi, a partire dal prossimo marzo farà affidamento ancora su La forza di una donna dopo che nel corso di questi mesi la soap ha subito diverse variazioni di palinsesto.

La soap La forza di una donna conquista l'intero weekend di Canale 5

In estate è stata posticipata alle 17:20 per sfidare Estate in diretta su Rai 1, poi è stata drasticamente ridotta nel periodo autunnale, con messa in onda di episodi della durata di soli 10 minuti trasmessi al termine di Uomini e donne.

Adesso, invece, l'appuntamento con la soap conquisterà l'intero weekend della rete ammiraglia Mediaset, pronta a sfidare le puntate di Domenica In, il talk show del pomeriggio festivo di Rai 1 presentato da Mara Venier con la partecipazione di Teo Mammucari.

La forza di una donna sarà trasmessa non solo al sabato pomeriggio con la puntata speciale di un'ora ma anche di domenica pomeriggio, assicurando così sempre un buon traino al talk show Verissimo, confermato fino a fine maggio nel weekend.