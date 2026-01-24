Cambio programmazione per Io sono Farah, la soap opera turca che oltre ad avere una breve striscia nel daytime pomeridiano di Canale 5 va in onda anche nella fascia serale.

Gli spettatori e appassionati delle vicende di Farah, però, dovranno fare i conti con una novità importante legata alla messa in onda delle prossime settimane: il 27 gennaio, infatti, non ci sarà una nuova puntata in prime time ma gli appuntamenti torneranno in onda a febbraio.

Cambio programmazione Io sono Farah: stop il 27 gennaio, ritorna a febbraio

Il palinsesto serale della rete ammiraglia Mediaset per il prossimo 27 gennaio non prevede la messa in onda di Io sono Farah nella fascia di prime time.

La soap opera turca si fermerà eccezionalmente in occasione del Giorno della Memoria, per poi tornare in onda a partire dal mese di febbraio.

Al momento, infatti, una nuova puntata serale della serie è in programma per il 3 febbraio in prime time, subito dopo La ruota della fortuna, che tutte le sere riesce ad assicurare un traino di oltre 5,5 milioni di spettatori ai programmi che affollano la fascia serale di Canale 5.

La soap opera Io sono Farah prosegue per tutto febbraio nella fascia serale

A febbraio, quindi, si tornerà al consueto appuntamento speciale con la soap Io sono Farah, che occuperà il prime time anche durante la settimana del Festival di Sanremo.

Al momento, infatti, in casa Mediaset avrebbero intenzione di provare a contrastare la kermesse musicale condotta da Carlo Conti con la partecipazione di Laura Pausini, con la messa in onda delle serie turche che riescono ad assicurare uno zoccolo duro di spettatori e con i vari programmi di informazione politica trasmessi su Rete 4 in prime time.

Situazione diversa per Maria De Filippi: al sabato sera, contro la finalissima di Sanremo prevista il 28 febbraio, non ci sarà una nuova puntata di C'è posta per te.

La scelta Mediaset per la soap turca Io sono Farah

La scelta di programmare Io sono Farah contro Sanremo potrebbe avere delle conseguenze negative sugli ascolti della soap opera che, a differenza di Terra Amara e Tradimento, ha dimostrato di non avere una forza enorme dal punto di vista Auditel.

La media attualmente si aggira su 1,9 milioni di spettatori a settimana, pari a uno share che non arriva al 14% pieno. Numeri che potrebbero subire una flessione durante la kermesse musicale di Rai 1, fermandosi anche sulla soglia del 10%.