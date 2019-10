I prossimi episodi de Il Segreto si preannunciano molto avvincenti, Francisca si dimostrerà essere sempre più apprezzata dal gruppo delle donne mentre Elsa si troverà a venire incarcerata con l'accusa di adulterio. Di seguito le anticipazioni e le trame degli episodi che andranno in onda per tutta la settimana dal 20 al 26 ottobre.

Francisca leader delle donne

Francisca parteciperà alle riunioni riservate esclusivamente alle donne e i suoi discorsi lasceranno perplesse Irene e Adela.

Tuttavia le donne presenti inizieranno a seguire le sue parole. Severo terrà segreto il fatto di aver richiesto del denaro a Prudencio per iniziare il lavoro all'interno delle risaie e ciò creerà diversi dissapori tra lui e Carmelo. Inoltre il Santacruz sarà consapevole di non avere neppure iniziato a saldare il suo debito.

Una lettera falsa

Gracia tornerà a Puente Viejo. Nel frattempo, Dolores, ignara di trovarsi dinanzi a Belen, insulterà il piccolo davanti a Matias e Marcela.

Francisca consegnerà a Maria una falsa missiva nella quale Roberto spiega i motivi che lo hanno spinto a lasciare Puente Viejo. Nel frattempo, la Castañeda incontrerà Fernando. Una misteriosa ragazza, che poi si scoprirà essere la ricca fidanzata di Fernando, si recherà nella locanda di Marcela e Matias. L'usuraio Pablo minaccerà Prudencio di potergli fare del male se lui non dovesse adempire ai pagamenti.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv Il Segreto

Maria Elena farà di tutto per recarsi alla villa e incontrare Francisca. Nel frattempo quest'ultima non reagirà bene vedendo Fernando e penserà che l'uomo abbia brutte intenzioni. Mesia affermerà di essere un uomo nuovo grazie all'amore della Casado.

L'arresto di Elsa

Dopo averla convinta ad andare a vivere con lui, Isaac proverà a iniziare una nuova vita con la sua Elsa. Furibonda per la decisione del marito, Antolina approfitterà della confusione per denunciare di adulterio la Laguna.

A questo punto, il sergente Cifuentes non potrà esimersi dall'arrestare Elsa. In carcere la povera ragazza verrà umiliata da Rufina. In seguito Isaac proverà a farla evadere grazie all'aiuto di Matias.

Fernando pronto a sposarsi

Fernando e Maria Elena stringeranno un legame con Beltran ed Esperanza. L'uomo rivelerà a Maria di stare riflettendo sull'eventualità di sposare la Casado, anche se non si sentirà del tutto convinto della sua scelta a causa degli errori commessi in passato.

Araceli Povedano affascinerà Irene e Adela, durante una riunione tutta al femminile con le sue idee progressiste. Severo sarà sempre più convinto che Francisca sia la causa della sua crisi finanziaria. Stufi di Dolores, Hipolito e Grazia penseranno a una soluzione alternativa per educare Belen.