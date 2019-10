Domenica 20 ottobre, comincia una nuova settimana in compagnia della soap opera tedesca 'Tempesta d'amore' che regala nuovi colpi di scena ai telespettatori. Le anticipazioni delle puntate che arrivano fino a sabato 26 ottobre, svelano che Jessica avrà un confronto con Paul nella speranza di poter ottenere il perdono dell'uomo, ma si renderà conto della gravità della situazione e chiederà aiuto a un'altra persona. Si tratta di Romy, ma il tentativo si dimostrerà vano e la donna si sentirà cadere nel baratro dopo il comportamento di Paul.

Joshua vuole scoprire cosa abbia in mente l'ex fidanzata

Nel frattempo Joshua dovrà fare i conti con le cattive intenzioni di Annabelle. Il ragazzo, però, non vorrà cedere alle richieste di Annabelle e comincerà a fare delle indagini per capire cosa stia architettando. Il figlio illegittimo di Robert cercherà di comprendere il piano dell'ex fidanzata e rimarrà sorpreso da una drammatica scoperta. Al Furstenhof si vivranno momenti di tristezza a causa della sparizione di Eva e Chritoph, ma ci saranno momenti di maggiore felicità per due innamorati, come Alfons e Tina.

Valentina non si perderà d'animo e continuerà le ricerche sul conto della madre, rendendosi conto del fatto che la donna non è morta.

Christoph proverà a far leva sullo stato d'animo debole di Eva per fare il primo passo nei confronti della ragazza. Joshua, invece, vorrà evitare che Annabelle possa fare del male a Valentina e minaccerà la precedente compagna di farla andare in rovina. La Sullivan cadrà nello sconforto, ma ritroverà la forza per reagire dopo aver scoperto la truffa organizzata da Werner con l'intento di entrare in possesso delle azioni di Xenia.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Paul mette da parte il rancore con Jessica

Hildegard rimarrà preoccupato per Jessica, mentre Paul sarà fermo nella sua decisione e non vorrà dare una seconda possibilità alla donna. Il giovane uomo, proverà a dileguarsi evitando un confronto con la signora Bronckhorst. Andrè, venuto a conoscenza della telefonata tra Tina e Ragnar, avrà in mente un'idea con l'intento di aiutare i due innamorati facendo i propri interessi.

Natascha e Michael cominceranno a sentire l'assenza della piccola Luna, e quindi si recheranno dalla bambina per farle una visita.

Christoph ed Eva si renderanno protagonisti di una pesante discussione, in seguito alla quale l'albergatore sembrerà essere scomparso nel nulla. Tina darà grande importanza alla relazione con Ragnar, al punto da voler imparare la lingua islandese. Eva andrà alla ricerca di Christoph e riuscirà a ritrovare il compagno di sventura, ma diminuiranno così le speranze di essere ritrovati dai soccorritori.

Infine, Paul e Jessica metteranno da parte i rancori per giungere alla rappacificazione facendo il bene della piccola Luna.