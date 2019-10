Segnalazioni e sospetti sono purtroppo diventati una costante all'interno di Uomini e donne, lo storico dating show condotto da Maria De Filippi e in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5. A farne le spese è spesso il Trono Classico, caratterizzato dal timore che tronisti e corteggiatori siano alla sola ricerca di visibilità e follower facili, senza concentrarsi sulla ricerca del vero amore. La registrazione effettuata lo scorso 24 ottobre ha riportato in auge questi timori, garantendo ampio spazio ad alcune segnalazioni riguardanti i corteggiatori di Giulia Quattrociocche.

Non ne è, comunque, rimasto escluso Giulio Raselli, a causa di un suo presunto accordo con la corteggiatrice Veronica Fedolfi. La tronista romana è rimasta profondamente delusa da alcune notizie su Alessandro e Daniele, al punto che il suo futuro all'interno del programma potrebbe essere messo in discussione.

Uomini e donne anticipazioni: segnalazioni su Alessandro e Daniele

Secondo quanto riportato da Il Vicolo delle News, in merito alla registrazione di Uomini e donne del 24 ottobre, Giulia ha accusato il corteggiatore Alessandro di continuare a frequentare la sua ex compagna.

La tronista, infatti, è stata informata che il ragazzo ha pubblicato due Storie su Instagram simili, con la stessa canzone, una dedicata probabilmente a Giulia e una alla sua ex compagna. Lui si è giustificato affermando che con questa persona ha un figlio in comune, motivo per cui è normale che abbia costanti rapporti. Ma alla fine, deluso dalle accuse, ha deciso di auto-eliminarsi. Non se l'è passata meglio Daniele, anche lui è sospettato di frequentare una ragazza fuori dal programma.

C'è stata anche una chiamata nella quale una donna ha confermato tale rapporto con una certa Valentina, anche se Giulia non ha voluto credere alle sue parole. La romana è comunque rimasta molto contrariata, piangendo durante la registrazione.

Giulia Quattrociocche potrebbe lasciare il trono

Che conseguenze avrà la doppia segnalazione nel trono di Giulia Quattrociocche a Uomini e donne? Sulla questione si è espresso Il Vicolo delle News, secondo il quale l'abbandono della tronista sarebbe un'opzione da non sottovalutare.

Il portale, infatti, ha lanciato una domanda che rimbalza anche nei vari social network dedicati al dating show, ovvero: "Rimasta senza corteggiatori, abbandonerà il trono?" In attesa di scoprire le evoluzioni del caso, i due corteggiatori oggetto di segnalazione hanno pubblicato alcune Storie su Instagram che potrebbero essere riferite proprio alla Quattrociocche. Se Alessandro invita una persona non ben definita a non avere paura e a fidarsi, Daniele ha preferito un post più implicito con la scritta: "Can you feel the love tonight" ovvero "riesci a sentire l'amore stasera".