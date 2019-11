Nelle prossime puntate de Il Segreto, Antolina sparirà per qualche tempo da Puente Viejo, facendo nascere la speranza di una sua definitivamente uscita di scena. Purtroppo non sarà così e, dopo qualche giorno di lontananza, la donna si ripresenterà al cospetto del marito, annunciando di essersi pentita dei suoi errori. Per dimostrare questo presunto cambiamento, la Ramos consegnerà ad Isaac il denaro che potrà essere utile all'operazione di Elsa, aggiungendolo a quanto già raccolto in precedenza da altri compaesani.

Sarà impossibile, a questo punto, fare a meno di chiedersi se davvero la dark lady della telenovela spagnola sarà cambiata, diventando persona buona e generosa. Il responso al quesito arriverà qualche giorno dopo l'operazione di Elsa, quando Antolina rivelerà alla rivale le ragioni dell'assenza di Adela: la cara amica purtroppo è morta in un incidente automobilistico.

Il Segreto anticipazioni: Antolina causa una nuova crisi in Elsa

Secondo quanto riportano le anticipazioni de Il Segreto, Elsa verrà operata grazie al denaro raccolto da Antolina e dai propri amici.

Le sue condizioni appariranno fin da subito soddisfacenti, al punto che il medico si lascerà andare a delle dichiarazioni positive: la sua paziente sarà sulla buona via della guarigione! Affinché tutto proceda per il meglio, però, la Laguna dovrà evitare di provare forti emozioni, motivo per cui Isaac deciderà di non rivelarle che Adela è morta. La moglie di Carmelo, purtroppo, resterà vittima di un incidente mentre si troverà in macchina con Irene.

La vettura risulterà manomessa e si penserà subito al coinvolgimento di Donna Francisca. Elsa noterà le mancate visite dell'amica in ospedale ma Isaac inventerà delle scuse, cercando di prendere tempo prima di parlarle di quanto accaduto. Sarà in tale circostanza che scenderà in campo Antolina: sarà lei a dire alla rivale che Adela è deceduta, causandole così un'inevitabile crisi respiratoria.

Trame Il Segreto: Isaac rimprovera Antolina

Il comportamento di Antolina manderà su tutte le furie Isaac nelle prossime puntate de Il Segreto.

Le parole ad Elsa, infatti, rischieranno di comprometterne la guarigione nelle fasi successive dell'operazione. Il Guerrero comincerà, così, a sospettare che la moglie non sia affatto cambiata anche se, in futuro, deciderà di concederle un'ulteriore possibilità. Di diverso avviso sarà Consuelo, che terrà gli occhi aperti, convinta che Antolina stia ancora tramando alle spalle della rivale. Marcela, invece, crederà alle scuse dell'amica, al punto da decidere di darle ospitalità alla locanda contro il parere della stessa Consuelo.

Saranno questi gli ultimi intrighi della perfida Ramos? Le puntate successive sanciranno nuovi colpi di scena in tal senso, tanto che le condizioni di salute della Laguna subiranno un nuovo e sorprendente peggioramento. Ma si tratterà delle battute conclusive di questo lungo filone narrativo.