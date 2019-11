Cambia la programmazione di Canale 5 per la giornata festiva di oggi, venerdì 1° novembre. La guida tv del Biscione, infatti, riporta che Uomini e donne, la popolare trasmissione ideata e condotta da Maria De Filippi, non andrà in onda in questo giorno di festa, così come non ci sarà spazio per il nuovo episodio della soap opera spagnola Una Vita. Al posto dei due programmi, che ogni giorno tengono compagnia milioni di spettatori su Canale 5, ci sarà la replica della fiction che vede come protagonista Gianni Morandi.

Salta la puntata di Uomini e donne di oggi 1° novembre: al suo posto L'isola di Pietro

Nel dettaglio, infatti, oggi la rete ammiraglia Mediaset ha deciso di rimettere mano al palinsesto della giornata e così subito dopo il Tg5 delle 13 andrà in onda una nuova puntata della soap opera americana Beautiful, poi a seguire non è prevista, come di consuetudine, la messa in onda della soap Una Vita e di Uomini e donne.

Al posto della soap e del dating show di Maria De Filippi andrà in onda la replica della fiction L'Isola Di Pietro, che tornerà in onda proprio questa sera con la terza puntata di questa nuova stagione, che sta ottenendo degli ascolti abbastanza positivi in prime time.

A seguire, invece, risulta confermato l'appuntamento con Il Segreto, in programma alle ore 16:35. Successivamente tornerà Barbara d'Urso con una nuova puntata di Pomeriggio 5, che anche quest'oggi andrà in onda in rigorosa diretta.

I fan di Uomini e donne, quindi, dovranno rinunciare all'appuntamento di questo pomeriggio con il talk show sentimentale, di cui però in questi giorni sono state registrate le nuove puntate che il pubblico avrà modo di vedere in onda nel corso delle prossime settimane sempre su Canale 5.

Le anticipazioni su Uomini e donne: Alessandro ha scelto

Le anticipazioni sulla registrazione avvenuta ieri giovedì 31 ottobre, infatti, rivelano che il protagonista indiscusso è stato sicuramente Alessandro Zarino, il quale a sorpresa ha deciso di fare la scelta finale in anticipo.

Il tronista si è reso conto di provare un forte sentimento nei confronti della bella Veronica e così si è dichiarato apertamente, ma l'esito finale della scelta non è stato affatto positivo.

Veronica, infatti, ha risposto ad Alessandro Zarino con un secco e categorico "no" e quindi ha preferito non andare via dalla trasmissione con lui per iniziare questo nuovo percorso di vita assieme. Come se non bastasse, subito dopo il rifiuto la stessa Maria De Fillipi ha chiesto alla bella Veronica di "approdare" sul trono di Uomini e donne e la ragazza, seppur molto emozionata, non ha rifiutato la proposta fatta dalla padrona di casa.