Le anticipazioni della puntata de Il Segreto, che andrà in onda domenica 24 novembre alle 16.10 su Canale 5, rivelano che Lola verrà ingaggiata da Donna Francisca per diventare una sua spia. La giovane, ovviamente, si troverà in serie difficoltà a causa del sentimento profondo che nutre verso Prudencio. Quest'ultimo sarà ignaro del segreto che nasconde la sua donna.

D'altro canto, Isaac riuscirà ad ottenere il prestito da Prudencio, pertanto Elsa potrà finalmente sottoporsi alla tanto attesa e delicata operazione al cuore. I due non possono che essere felicissimi per la bella notizia.

Il Segreto spoiler puntata 24 novembre: l'accordo tra Lola e Francisca

Dalla settimana scorsa la soap opera Il Segreto ha cambiato la programmazione. Essa, infatti, non andrà più in onda il sabato, bensì dalla domenica al venerdì, sempre allo stesso orario su Canale 5. Pertanto, andiamo a vedere che cosa accadrà nel corso dell'ultima puntata di questa settimana, quella di domenica 24 novembre. L'amore tra Prudencio e Lola è ormai sbocciato.

Il ragazzo si è finalmente dichiarato a lei e la giovane non ha potuto fare a meno di ricambiare il suo sentimento.

Con il passare dei giorni, la giovane si mostrerà sempre più coinvolta dal suo uomo, tuttavia, ci sarà un evento che la turberà moltissimo. Donna Francisca, infatti, la costringerà a diventare una sua spia. La giovane protagonista, però, non racconterà nulla a Prudencio e questo la farà piombare in un vortice di menzogne e problemi senza fine che, nel corso delle prossime puntate, potrebbero arrivare addirittura a compromettere la loro relazione.

Prudencio concede il prestito a Isaac e Elsa potrà operarsi al cuore

Su di un altro versante, invece, le anticipazioni de Il Segreto della puntata di domenica 24 novembre rivelano che Elsa si troverà ad un passo dal sottoporsi alla delicata operazione al cuore. In tutti questi giorni, Isaac ha fatto il possibile per riuscire a recuperare i soldi necessari affinché la giovane potesse effettuare l'intervento.

Di fondamentale importanza si è rivelato l'aiuto di Antolina. La biondina, infatti, ha compiuto un estremo atto di benevolenza omaggiando i due protagonisti di alcuni soldi.

Tuttavia, la parte restante del denaro necessario per pagare il dottore che opererà Elsa dipenderà da Prudencio. Quest'ultimo, alla fine, cederà alle richieste disperate di Isaac e gli farà un prestito. I due innamorati, quindi, saranno estremamente felici di essere riusciti a racimolare tutti i soldi necessari, anche se un pensiero li turberà.

I due, infatti, non hanno la minima idea di come faranno a restituire il denaro a Prudencio.