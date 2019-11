Gli abitanti di Puente Viejo, nelle prossime settimane, dovranno affrontare numerose sciagure che colpiranno i personaggi principali della soap. L'esplosione della bomba durante le nozze di Fernando Mesia e Maria Elena porterà non solo alla morte di quest'ultima, ma gravi problemi ai fratelli Maria e Matias Castaneda. Non passerà inosservato, inoltre, il ritorno della perfida Antolina Ramos.

Donna Francisca sospetta che Severo abbia piazzato la bomba alle nozze di Fernando

Le anticipazioni delle puntate de Il Segreto che andranno in onda dal 10 al 15 novembre segnalano che, dopo la tragedia avvenuta durante il matrimonio di Fernando Mesia e la sua consorte Maria Elena, oltre al decesso di quest'ultima rimarranno gravemente feriti altri due personaggi principali della soap.

Stiamo parlando di Maria e Matias Castaneda, i figli di Alfonso ed Emilia: dopo l'esplosione della bomba, il dottor Zabaleta comunicherà ai familiari che la moglie di Gonzalo avrà probabilmente perso per sempre l'uso delle gambe, mentre il marito di Marcela riporterà una gravissima ferita all'occhio per potrebbe anche perdere. Il problema di Matias, tuttavia, sparirà presto non appena si sottoporrà ad un delicato intervento chirurgico in grado di salvare il suo organo.

Donna Francisca riterrà responsabile dell'attentato il nemico Severo Santacruz e deciderà subito di farsi giustizia su quanto avvenuto: l'intervento di Raimundo posticiperà momentaneamente i piani della dark lady.

Isaac viene a conoscenza della malattia di Elsa

I dubbi di Isaac riguardo un possibile problema di salute di Elsa verrà alimentato quando scoprirà che la sua amata ha avuto una conversazione al telefono col medico del paese.

Scoperta la sua malattia, i due fidanzati verranno avvertiti dal dottore che un'operazione da parte di un luminare di Madrid dal costo di 4000 pesetas potrebbe salvare la vita della Laguna. La moglie del sindaco, Adela, darà il via ad una colletta al fine di aiutare i due compaesani: la raccolta di denaro frutterà ai due bisognosi solo 1000 pesetas, ma Matias andrà incontro agli amici organizzando una proiezione del film in cui ha recitato la zia Mariana Castaneda.

Occhio, dunque, ai prossimi colpi di scena che caratterizzeranno le prossime puntate della famosa soap iberica: durante la proiezione della pellicola, ritornerà a sorpresa nel paese la rivale in amore di Elsa, Antolina, che genererà tensioni tra i personaggi principali che popolano il paese di Puente Viejo. Quest'ultima sarà pronta a compiere la sua vendetta contro la Laguna ed il marito o intraprenderà un percorso di redenzione che porterà a farsi perdonare da coloro che prima erano suoi amici?