La puntata di Uomini e donne andata in onda oggi 25 novembre ha concesso ampio spazio a Gemma Galgani e alla sua frequentazione con Juan Luis Ciano. Dopo le lacrime versate la scorsa settimana, soprattutto a causa della decisione del cavaliere di conoscere altre dame, l'uomo ha deciso di fare un passo indietro e riconfermare l'interesse per la Galgani. Tra loro c'è stata una bella esterna, nella quale non sono mancati i baci a stampo, oltre che nuove dichiarazioni da parte di entrambi.

Ma come si evolverà il loro rapporto nelle prossime puntate? Oltre al resoconto della registrazione del 23 novembre, durante la quale Juan Luis ha deciso di eliminare Paula, anche alcuni scatti che circolano in rete segnalano che la frequentazione della coppia proseguirà nel migliore dei modi, con nuovi romantici incontri.

Uomini e o donne anticipazioni: Gemma e Juan Luis si tengono la mano al ristorante

Gemma e Juan Luis hanno confermato il reciproco interesse nel corso della puntata trasmessa in data odierna su Canale 5.

In esterna il cavaliere è apparso deciso a conoscere meglio la dama, riservandole delle chiare dichiarazioni: "Quando sorridi sei bellissima". Lei ha replicato affermando: "Stavo facendo pensieri peccaminosi". Ha quindi rivelato il timore che lui possa spaventarsi per i messaggi che lei manda anche se lui ha smentito tale opportunità. Il Vicolo delle News ha recentemente sorpreso la coppia anche durante un'altra esterna, registrata dopo l'ultimo appuntamento in studio (risalente al 23 novembre).

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Uomini E Donne Anticipazioni Tv

Nelle foto pubblicate dal portale si vede Gemma sorridente mentre si trova al ristorante, tenendo la mano di Juan Luis (a sua volta visibilmente soddisfatto). Un altro scatto li immortala in un altro locale, dove la coppia è intenta a chiacchierare.

Trono Over Uomini e donne: la frequentazione di Gemma e Luis a gonfie vele

Le immagini pubblicate da Il Vicolo delle News confermano che non ci sono nuvole all'orizzonte, almeno per il momento, tra Gemma Galgani e Juan Luis Ciano.

La frequentazione tra i due continua in maniera assidua anche se sarà necessario attendere fino alla prossima registrazione per scoprire i dettagli del loro ultimo incontro. Nel frattempo, il web continua ad essere diviso nelle opinioni relative al cavaliere di origine venezuelana. Se da un lato c'è chi crede che la Galgani potrebbe avere trovato l'amore, tanto da essere pronta a lasciare il programma, dall'altro sono in molti a pensare che Ciano sia soltanto alla ricerca di visibilità, sfruttando la dama intorno alla quale ruota il Trono Over.

Proprio in tal senso, si era espresso la scorsa settimana Armando Incarnato quando aveva esposto le voci che circolano a Napoli, secondo le quali Juan Luis starebbe prendendo in giro Gemma.